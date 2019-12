Oroscopo 31 dicembre 2019: i pronostici per questa sera

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 31 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 31 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 31 dicembre: Ariete

Non puoi indugiare in spiegazioni, devi percorrere la tua strada senza intoppi. In questo momento, se ascoltassi le opinioni altrui il rischio di deviazione è altissimo.

Oroscopo 31 dicembre: Toro

Non scappare dalla realtà, non hai nulla da temere. Qualunque sia la battaglia da affrontare, ne uscirai per tempo e da vincitore.

Oroscopo 31 dicembre: Gemelli

Ti perdi in chiacchiere e in questioni di poco conto, devi cercare di togliere il superfluo dalla tua vita. Adesso è il momento di darsi da fare con le cose serie.

Oroscopo 31 dicembre: Cancro

Lascia stare le emozioni e fai funzionare la mente in questa circostanza. Probabilmente, il corso che prenderai è anche contrario a quello che vorresti, ma è necessario.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 31 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 dicembre: Leone

Vai ad una velocità diversa e gli altri in questo momento non riescono a starti dietro. I tuoi pensieri sono in continua trasformazione, potresti darti un freno per farti comprendere, ma è quello che vuoi?

Oroscopo 31 novembre: Vergine

Le sfide davanti a te possono spaventare, ma puoi e devi mantenere i nervi saldi. Mercurio in collegamento con Urano faranno in modo da farti raccogliere quanto semini.

Oroscopo 31 novembre: Bilancia

Anche se puoi contare su dati, prove, numeri, non è detto che questo basti a convicere chi avrai di fronte. Se non è aria, lascia perdere.

Oroscopo 31 novembre: Scorpione

Cerca di non essere così rigido in quello che pensi, e soprattutto dai fiducia anche alle idee degli altri. Riconosci che con la mentalità aperta gli spunti altrui sono importanti.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 31 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 dicembre: Sagittario

Chiaro che puoi dire quello che pensi, ma non dimenticare che è un diritto di tutti. E se le loro non ti piacciono non vuol dire che siano sbagliate o che siano tuoi nemici.

Oroscopo 31 dicembre: Capricorno

Cerca di preservare la tua posizione, ma un occhio anche alle esigenze degli altri è d’obbligo. In fondo, con un po’ di pazienza si può convivere.

Oroscopo 31 dicembre: Acquario

Non sai perché certe persone ti diano tutto questo fastidio, ma se non cerchi di stare sereno questa situazione ti consumerà. Se si tratta di rapporti lavorativi, cerca qualcuno che possa fare da mediatore.

Oroscopo 31 dicembre: Pesci

In principio potresti pensarla come loro, ma non ti piace come viene gestita la situazione. Quello che devi fare è cercare di far capire agli altri che i metodi possono essere sbagliati e controproducenti.

Aggiornamento ore 12.30