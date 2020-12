Oroscopo 31 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Buona giornata a tutti i segni dello Zodiaco, siamo qui all’ultimo dell’anno per scoprire il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 31 dicembre 2020, con quello che cambia rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 31 dicembre: Ariete

Puoi rimanere deluso perché il tuo coniuge potrebbe non supportare la tua idea. Visitare posti che non vedi da anni è possibile e sarà molto divertente. Un lavoro di costruzione può richiedere più tempo del previsto per il completamento.

Oroscopo 31 dicembre: Gemelli

Potrebbe essere necessario il sostegno di una relazione intima per qualcosa di urgente Potresti organizzare deliberatamente qualcosa solo per incontrare qualcuno che ami!

Oroscopo 31 dicembre: Cancro

Vi aspettano buone notizie sul fronte finanziario. È probabile che tu goda di buona salute mentre ti trasformi lentamente in un maniaco del fitness. Alcuni di voi possono sentirsi scoraggiati nell’atmosfera competitiva sul lavoro.

Oroscopo 31 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 dicembre: Leone

È probabile che il tuo coniuge ti offra tutto il sostegno, quindi sii riconoscente. È probabile che una buona compagnia renda piacevole il viaggio. Il successo è previsto per chi cerca una sistemazione adeguata che si adatti alle proprie tasche.

Oroscopo 31 dicembre: Vergine

Sarà emozionante incontrare un vecchio amico, ma potrebbe non condividere lo stesso entusiasmo. La tua vita romantica rimane soddisfacente.

Oroscopo 31 dicembre: Bilancia

Un aumento di stipendio è possibile, ma non immediatamente. Un medicinale che stai assumendo ti aiuterà a sbarazzarti del tuo disturbo prima di quanto ti aspetti. Stai attento sulla strada mentre guidi poiché le stelle non sembrano favorevoli.

Oroscopo 31 dicembre: Scorpione

È probabile che tu abbia un’ottima opportunità per trascorrere le tue vacanze in climi più freschi. Viene segnalato il ritardo nella presa di possesso di una casa.

Oroscopo 31 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 dicembre: Sagittario

La tua popolarità sul fronte sociale è destinata ad aumentare, man mano che fai di tutto per mantenere i contatti. Accompagnare il partner in un posto esotico è sulle carte per alcuni.

Oroscopo 31 dicembre: Capricorno

Alcuni di voi possono aspettarsi buoni consigli professionali da qualcuno vicino. Qualcuno potrebbe convincerti a separarti dai tuoi soldi se non stai attento. Un vecchio disturbo può divampare e farti soffrire sul fronte della salute.

Oroscopo 31 dicembre: Acquario

Puoi aspettarti il pieno sostegno della famiglia in tutti i tuoi sforzi. Non intraprendere un viaggio per conto di qualcuno. Le possibilità di acquistare una casa o un appartamento sembrano plausibili, dato che hai i soldi.

Oroscopo 31 dicembre: Pesci

Socialmente, troverai la giornata più piacevole, poiché le persone che ti piacciono potrebbero affollare il tuo posto. Richieste irragionevoli da parte del partner possono turbarti sul fronte romantico.

