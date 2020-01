Oroscopo 31 gennaio 2020: pronostici di domani

Sta per finire la settimana e in previsione anche del weekend, iniziamo a cercare dalle stelle delle risposte, con l’oroscopo del 31 gennaio 2020. L’ultimo giorno del mese con le sue situazioni astrali, e come possono influenzare le nostre vite in base al segno zodiacale.

Vediamo dunque cosa ci riserva l’oroscopo del 31 gennaio 2020, rispetto alle previsioni di oggi, e alle previsioni di domani di Paolo Fox.

Oroscopo 31 gennaio: Ariete

Potresti pensare di fare qualcosa che hai provato prima e che non ha funzionato, ma questa volta credi che possa essere fatto funzionare. Ne sei sicuro? Se ci sono dubbi, dovresti lasciar perdere. Imparare dai propri errori!

Oroscopo 31 gennaio: Toro

Qualcosa deve essere detto e dall’aspetto delle cose sei tu quello che dovrà dirlo. Puoi infastidire una o due persone con le tue osservazioni schiette, ma devono essere consapevoli che questo non è un gioco – sono in gioco i mezzi di sussistenza delle persone.

Oroscopo 31 gennaio: Gemelli

Potresti avere un esercito di fatti e cifre dalla tua parte, ma non farà alcuna differenza. Se gli altri sono determinati a credere che ti sbagli, allora nulla li convincerà altrimenti. Lasciateli andare avanti e assicuratevi di conoscere i loro errori.

Oroscopo 31 gennaio: Cancro

I pianeti avvertono che qualcuno a cui sei vicino emotivamente non è onesto con te e senza dubbio ti rattristerà quando ti rendi conto che non puoi più fidarti di loro. Possono, tuttavia, avere una buona ragione per il loro inganno. Scopri cos’è.

Oroscopo 31 gennaio: Leone

Cerca di non far vedere agli altri che sei preoccupato per qualcosa, perché potrebbe incoraggiarne uno o due a giocare sulle tue paure. Sforzati di sorridere e apparire fiducioso, anche se all’interno senti qualcosa di tutt’altro che sicuro di te.

Oroscopo 31 gennaio: Vergine

Sì, certo, puoi ritirarti nel tuo guscio e far finta che il grande, cattivo mondo fuori dalla tua porta non esiste, ma prima o poi dovrai affrontare ciò che ti preoccupa. Prima lo affronti, prima lo supererai.

Oroscopo 31 gennaio: Bilancia

Dimentica di occuparti delle faccende di oggi e di fare qualcosa di creativo e divertente. Sei al meglio quando interagisci con il mondo che ti circonda e l’attuale assetto cosmico significa che puoi realizzare così tanto nei prossimi giorni.

Oroscopo 31 gennaio: Scorpione

Non puoi continuare a cercare di nascondere i tuoi sentimenti per una certa persona. Altre persone hanno iniziato a notare che sei innamorato di loro e prima o poi la notizia tornerà all’oggetto del tuo presunto affetto. È meglio se gli fai conoscere te stesso.

Oroscopo 31 gennaio: Sagittario

Se il tuo sesto senso ti dice di diffidare di qualcuno che sembra abbastanza innocuo, sarebbe uno sciocco ignorarlo. Il lato subconscio della tua natura potrebbe aver raccolto suggerimenti e segnali che la tua mente quotidiana in qualche modo è riuscita a perdere.

Oroscopo 31 gennaio: Capricorno

Non sederti negli stessi posti, facendo le stesse cose con lo stesso gruppo di persone: esci nel mondo e fai qualcosa di diverso. Devi uscire dalla tua routine sociale prima che diventi troppo noioso e soffochi tutto il divertimento della vita.

Oroscopo 31 gennaio: Acquario

Non ha senso cercare di forzare le tue opinioni su persone che chiaramente non vogliono sapere, quindi risparmia energia per lavorare con coloro che sono allo stesso livello di te mentalmente ed emotivamente e forse anche politicamente. Un vero amico vale una dozzina di convertiti riluttanti.

Oroscopo 31 gennaio: Pesci

Il Sole nell’area più sensibile del tuo cielo potrebbe avere un effetto negativo sulle tue prospettive al momento, ma non è necessario andare nel panico. Tra poche settimane il tuo umore migliorerà notevolmente e la vita sarà di nuovo divertente.

