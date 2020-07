Oroscopo 31 luglio 2020: le previsioni di oggi

Eccoci anche questa mattina alle prese con stelle e pianeti: è l’ultimo del mese e vogliamo concludere bene, con tutti i propositi dell’oroscopo di oggi.

Oroscopo 31 luglio: Ariete

Scegli opzioni meno redditizie, se temi di perdere denaro. La tua seria attitudine al lavoro ti manterrà concentrato e ti aiuterà a concludere rapidamente un compito. Coloro che soffrono troveranno un netto miglioramento nelle loro condizioni. Pianificare qualcosa con la famiglia sarà più lavoro, che divertimento.

Oroscopo 31 luglio: Toro

Se il viaggio è nella tua mente, una vacanza con la famiglia o con gli amici non può essere lontana! Non si possono escludere possibilità di proprietà o ricchezza che si presentano attraverso l’eredità.

Oroscopo 31 luglio: Gemelli

La frustrazione e il malcontento che ti hanno affrontato sul fronte accademico stanno per scomparire. È probabile che il coniuge dia una piacevole sorpresa preparando il tuo piatto preferito.

Oroscopo 31 luglio: Cancro

Un investimento saggio fatto in precedenza promette ricchi ritorni. I gioiellieri o quelli che commerciano in oro e pietre preziose possono trovare la giornata redditizia. I passi che hai preso per tornare in forma potrebbero non essere adeguati.

Oroscopo 31 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 luglio: Leone

Coloro che provano stress riusciranno a raggiungere la pace e la tranquillità mentale. Il romanticismo è nell’aria per le coppie sposate, quindi una serata speciale è in ordine.

Oroscopo 31 luglio: Vergine

Un membro della famiglia residente lontano da casa potrebbe visitarti. Se viaggi per incontrare qualcuno, conferma prima la sua presenza, prima di partire. Non si possono escludere possibilità di entrare in una buona situazione sul fronte accademico.

Oroscopo 31 luglio: Bilancia

Il denaro che hai cercato di recuperare potrebbe richiedere del tempo per materializzarsi. Questo non è il giorno in cui puoi permetterti di sederti e rilassarti al lavoro, perché il lavoro in sospeso ti fissa in faccia.

Oroscopo 31 luglio: Scorpione

Qualcosa di importante che ti sfugge di mente sul fronte accademico non può essere escluso, quindi fai attenzione. I tuoi sentimenti romantici saranno prontamente ricambiati da chi ami, quindi preparati per una fantastica giornata.

Oroscopo 31 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 luglio: Sagittario

Mantenere un rigoroso controllo dietetico se si desidera rimanere in buona salute. Un bambino o un giovane famigliare potrebbe aver bisogno di una disciplina.

Oroscopo 31 luglio: Capricorno

Non essere insensibile sul fronte finanziario poiché non si possono escludere perdite incorse. Potrebbe essere necessario consultare i tuoi colleghi per le indicazioni in un progetto sul fronte professionale.

Oroscopo 31 luglio: Acquario

Coloro che pensano di entrare in un franchising possono trovare il passo redditizio. Esistono tutte le possibilità di essere coinvolti romanticamente con un collega o un amico.

Oroscopo 31 luglio: Pesci

Un cambiamento nello stile di vita farà bene alla salute. Potresti essere obbligato a partecipare a una funzione familiare che non ti interessa. Coloro che viaggiano a lunga distanza troveranno il viaggio comodo.

