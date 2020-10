Oroscopo 31 ottobre 2020: i pronostici di domani

Di nuovo insieme alle prese con le prospettive dal cielo, con quello che potrà accadere per tutti i segni zodiacali. Scopriamo che aria tira con il nuovo oroscopo di domani.

Di seguito i pronostici di domani, 31 ottobre 2020, con le differenze rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 31 ottobre: Ariete

Puoi simpatizzare con qualcuno e comunque non essere d’accordo. Spiegagli la differenza prima di dirgli che la risposta è no.

Oroscopo 31 ottobre: Toro

Il tuo nuovo amico non è uguale per tutti. Lascia che le persone lo conoscano a loro piacimento (e a modo loro).

Oroscopo 31 ottobre: Gemelli

Attenti alle critiche. Potresti proiettare i tuoi problemi personali sugli amici e metterli in discussione per le cose che devi esaminare.

Oroscopo 31 ottobre: Cancro

È buffo come sei passato dal resistere a un’idea a diventare il suo campione più appassionato. È meglio tardi che mai quando si tratta di vedere la luce.

Oroscopo 31 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 ottobre: Leone

Non impegnarti in nulla prima di aver effettuato la ricerca. Fai qualche telefonata, cerca su Google e avrai un’idea chiara di cosa è fattibile.

Oroscopo 31 ottobre: Vergine

Passa dall’intelligenza cerebrale a quella emotiva. La tua percezione di una situazione è più accurata della tua analisi.

Oroscopo 31 ottobre: Bilancia

È meraviglioso essere di nuovo richiesti, ma non spargerti troppo o quello che hai da offrire non sarà così speciale.

Oroscopo 31 ottobre: Scorpione

Sospettavi che qualcuno ti stesse nascondendo qualcosa e ora è confermato. Ma aspetta un po’ perché c’è ancora un altro colpo di scena a sorpresa.

Oroscopo 31 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 ottobre: Sagittario

Non c’è niente di sbagliato nel mettere in discussione le cose finché quella linea di indagine va da qualche parte. Non vuoi finire in una caduta intellettuale libera.

Oroscopo 31 ottobre: Capricorno

I recenti eventi ti hanno lasciato sradicato e sotto shock. Ma, come una pianta rinvasata, questo porterà a mettere radici e crescere in nuove direzioni.

Oroscopo 31 ottobre: Acquario

Il tuo problema è che ci tieni troppo. A volte devi solo lasciare che le persone inciampino nei propri problemi.

Oroscopo 31 ottobre: Pesci

Ti divertirai a fluttuare lungo il flusso della coscienza mentre pensieri, idee e fantasie si mescolano. Basta non farlo durante la guida.

