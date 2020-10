Oroscopo 31 ottobre 2020: i pronostici di oggi

Bentornati nel nostro spazio dedicato agli astri, siamo pronti anche per questo sabato con la disamina dal cielo. Vediamo cosa offre il nuovo oroscopo di oggi.

Oroscopo 31 ottobre: Ariete

È probabile che venga firmato un accordo redditizio. È probabile che i freelance diventino ricchi e si accaparrino un progetto redditizio. I problemi di salute che tormentano alcuni semplicemente scompaiono.

Oroscopo 31 ottobre: Toro

Evita di approfondire le conversazioni con la famiglia se avverti disaccordo in qualsiasi momento. Un breve viaggio lontano dal trambusto della città ti rilasserà. Alcune questioni accademiche dovranno essere discusse con i mentori in via prioritaria, quindi non perdere tempo.

Oroscopo 31 ottobre: Gemelli

Questo potrebbe essere l’inizio di una fase positiva della tua vita. Coloro che si troveranno alla deriva sul fronte coniugale riusciranno nei loro sforzi per unirsi.

Oroscopo 31 ottobre: Cancro

Alcuni possono aspettarsi una fortuna finanziaria. Dovrai riporre la tua fiducia nelle persone, se vuoi affermarti sul fronte professionale. Gli allenamenti possono rivelarsi stancanti, ma ti manterranno in forma.

Oroscopo 31 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 ottobre: Leone

Un’uscita con la famiglia sarà molto piacevole. Le difficoltà sul fronte accademico possono richiedere un aiuto esterno, prima è, meglio è.

Oroscopo 31 ottobre: Vergine

È probabile che le opinioni di qualcuno ti colpiscano. Sul fronte romantico, potresti essere lasciato a chiedersi dal partner!

Oroscopo 31 ottobre: Bilancia

Potrai estinguere un mutuo. Un incarico o un progetto presentato da te al lavoro potrebbe non essere all’altezza e richiedere una rielaborazione.

Oroscopo 31 ottobre: Scorpione

Può essere intrapresa una routine di fitness. Buone notizie dai vicini e cari sono lì per rendere bella la tua giornata. L’attenzione sul fronte accademico ti eviterebbe di commettere errori stupidi.

Oroscopo 31 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 ottobre: Sagittario

È probabile che qualcuno che entra senza invito perda il tuo tempo sul fronte interno. È probabile che il tuo coniuge ti dia un buon consiglio, seguilo piuttosto che resistere.

Oroscopo 31 ottobre: Capricorno

Gli intermediari potranno guadagnare una buona somma. Qualche riconoscimento è in serbo per te sul fronte del lavoro. Anche esercizi moderati promettono di mantenerti in forma.

Oroscopo 31 ottobre: Acquario

La trascuratezza sul fronte interno può portare alla frustrazione. Un momento emozionante è assicurato per chi viaggia per divertimento. Dovrai mantenere i preparativi per esami o competizioni imminenti a tutto gas, se ti aspetti di andare bene.

Oroscopo 31 ottobre: Pesci

Ti avvicinerai lentamente a colui di cui prima stavi risentendo per la presenza. È meglio lasciare la questione lì e poi se due persone non sono d’accordo.

