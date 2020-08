Oroscopo 4 agosto 2020: le previsioni di oggi

Ci ritroviamo per fare un’altra analisi sulle prospettive celesti di tutti i segni zodiacali. Per conoscere le premesse di questa giornata, ecco il nostro oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 4 agosto 2020, per confrontarli con le ultime previsioni.

Oroscopo 4 agosto: Ariete

Il regolare afflusso di denaro si occuperà della spesa quotidiana dei lavoratori a tempo parziale. La tua competenza professionale sicuramente impressionerà tutti e ti offrirà molte opportunità redditizie.

Oroscopo 4 agosto: Toro

Gli anziani godono di buona salute e si liberano dei problemi minori che li affliggono. Potrebbe essere necessario visitare qualcuno che sta soffrendo, solo per esprimere la tua simpatia. È probabile che alcuni di voi acquisiscano proprietà .

Oroscopo 4 agosto: Gemelli

Occhio ai dettagli può mancare e può dimostrare la tua rovina sul fronte accademico. Sul fronte romantico, ci si può aspettare che soddisfino le aspettative del partner.

Oroscopo 4 agosto: Cancro

Culturisti, pugili, lottatori e simili eccelleranno sicuramente. Coloro che non stanno bene hanno la certezza di ricevere buone cure mediche.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 4 agosto: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 agosto: Leone

Una serie di visitatori illuminerà il fronte domestico. Un viaggio verso est può rivelarsi redditizio. È probabile che alcuni di voi acquisiscano proprietà tramite eredità.

Oroscopo 4 agosto: Vergine

La perseveranza sul fronte accademico è destinata a pagare ricchi dividendi. Il tuo fascino e la tua fiducia saranno sufficienti per l’amato a perdere riluttanza a uscire con te.

Oroscopo 4 agosto: Bilancia

Pagare l’ultima rata per una proprietà arriverà come un grande sollievo per i dipendenti. Sarai in grado di raggiungere obiettivi senza molti problemi.

Oroscopo 4 agosto: Scorpione

È probabile che porterai le luci della ribalta in un dibattito sul fronte accademico. Buone opportunità di investimento dovranno essere colte nel momento in cui si presentano. Il supporto dei tuoi cari e vicini ti aiuterà a raggiungere l’impossibile.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 4 agosto: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 agosto: Sagittario

Lo yoga o le terapie alternative si dimostreranno utili nel tenere a bada i disturbi minori. È probabile che tu intraprenda un viaggio via mare o aereo. I commercianti di proprietà probabilmente uccideranno il mercato immobiliare.

Oroscopo 4 agosto: Capricorno

È probabile che i trasportatori abbiano una giornata campale e aumentino le loro prospettive. Un investimento fatto oggi si rivelerà utile in un secondo momento.

Oroscopo 4 agosto: Acquario

La disputa familiare sulla proprietà mostra segni di risoluzione. Riesci ad affrontare bene il fronte accademico. La vita sembra attualmente frenetica, ma sarà comunque piacevole. Un’importante informazione ti aiuterà a vincere il tuo amore.

Oroscopo 4 agosto: Pesci

La salute rimane soddisfacente, ma il tuo obiettivo dovrebbe essere la forma fisica totale. È probabile che un membro della famiglia o un amico ti accompagni per un compito importante. L’andamento regolare è indicato per coloro che fanno un lungo viaggio.

Aggiornamento ore 10.00