Oroscopo 4 aprile 2020: anticipazioni di domani

Eccoci alle porte del fine settimana, purtroppo l’ennesimo in cui saremo privati della possibilità di uscire e fare una gita. Poco male, questa è ora la nostra realtà e dobbiamo trarne il meglio. Vediamo le stelle cosa ci suggeriscono con l’oroscopo di domani.



Nell’articolo trovate tutte le previsioni di domani, 4 aprile 2020, che potrete confrontare con l’oroscopo di oggi.

Oroscopo 4 aprile: Ariete

I tuoi poteri comunicativi aumenteranno oggi mentre Venere, pianeta di armonia, si muove a tuo favore. A volte puoi essere un po’ ruvido nel modo in cui parli con le persone, ma ora godranno di ciò che hai da dire e del modo in cui lo dici.

Oroscopo 4 aprile: Toro

Perché stai correndo qui, là e ovunque? Perché prendi la vita così sul serio? Qualunque sia il motivo, devi fare un passo indietro, fare qualche respiro profondo e superarlo. La vita è ciò che scegli di farne, quindi rendila divertente.

Oroscopo 4 aprile: Gemelli

Venere entra nel tuo segno e quasi immediatamente noterai che ti senti più rilassato di quanto non sia stato negli ultimi tempi. Alcune cose nella vita meritano di essere risolte, ma la maggior parte non lo è, quindi alleggerisci e lascia che gli altri abbiano le preoccupazioni.

Oroscopo 4 aprile: Cancro

Devi leggere tra le righe quando hai a che fare con persone sia a casa che al lavoro. Non devi essere estremamente sospettoso, ma devi essere sempre all’avanguardia nel pensare che non tutti saranno completamente onesti con te.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 4 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 aprile: Leone

Non importa cosa dicono gli amici e i familiari che dovresti fare, se il tuo istinto ti punta in una certa direzione, allora è lì che devi andare. C’è una parte più profonda di te che conosce tutte le risposte: prova a sintonizzarti su quella parte oggi.

Oroscopo 4 aprile: Vergine

Ora troverai facile andare d’accordo con colleghi e datori di lavoro, così facile che potresti temere che possano fare qualcosa. Questa è solo la tua natura sospettosa che fa gli straordinari. Non hai nulla di cui preoccuparti.

Oroscopo 4 aprile: Bilancia

Venere, il tuo sovrano e il pianeta dell’amore, si sposta oggi in una delle migliori aree e l’effetto più probabile è che cercherai più lontano le cose divertenti della vita. Se hai la possibilità di cambiare, fallo e non guardare indietro.

Oroscopo 4 aprile: Scorpione

Non ha senso arrabbiarsi con qualcuno che ti delude perché ciò renderà la situazione più tesa del necessario. A meno che tu non perda effettivamente soldi a causa delle loro azioni, ti consigliamo di lasciarlo andare. Non è davvero un grosso problema.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 4 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 aprile: Sagittario

Agli occhi delle persone che ti amano c’è poco, semmai, puoi sbagliare al momento ma non prenderlo come un invito cosmico a fare qualsiasi cosa tu voglia. Hai ancora delle responsabilità e hai ancora la tua coscienza con cui convivere.

Oroscopo 4 aprile: Capricorno

Mentre Venere si sposta nell’area di benessere dovrai bilanciare ciò che fai sul fronte del lavoro, il che è molto, con molti periodi di inattività. Nemmeno un Capricorno può continuare all’infinito, quindi sii gentile con te stesso.

Oroscopo 4 aprile: Acquario

Potresti non essere uno dei membri più emotivi dello zodiaco ma hai un cuore come tutti gli altri e i tuoi sentimenti saranno molto evidenti oggi. È una brutta cosa? Al contrario, è un’ottima cosa. L’amore non è mai sbagliato.

Oroscopo 4 aprile: PesciSe qualcuno con cui non andate d’accordo ultimamente improvvisamente vuole essere il vostro migliore amico, non dovreste essere sorpresi. Né dovresti essere sospettoso.

Aggiornamento ore 10.00