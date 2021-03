Oroscopo 4 marzo 2021: i pronostici di domani

Siamo ancora qui, per indagare il cielo ed estrarre informazioni utili per noi in base al segno zodiacale, mediante il nuovo oroscopo di domani.

Vediamo i pronostici di domani, 4 marzo 2021, con le novità rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 4 marzo: Ariete

Non sei il tipo che se ne va, ma il modo migliore per salvare una situazione senza vittorie è non provarci nemmeno.

Oroscopo 4 marzo: Toro

Perché sei amico di qualcuno che si compiace della tua infelicità? È ora di perdere questa relazione molto tossica.

Oroscopo 4 marzo: Gemelli

Spendere più soldi per qualcosa che non è mai stata una buona idea non lo renderà migliore. Taglia le perdite adesso.

Oroscopo 4 marzo: Cancro

Non devi dimostrare la tua lealtà a una persona cara. La domanda è: perché ti senti come se dovessi farlo?

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 4 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 marzo: Leone

La storia che si ripete non è un caso. Lo fa solo quando una lezione non è arrivata. Reindirizzare le azioni è il primo passo per riscrivere il copione della vita.

Oroscopo 4 marzo: Vergine

Non ti piacciono i salti di fede, ma qualcosa dentro di te sa che questo è il momento per mosse audaci. Abbi fiducia in esso. Non sarai deluso.

Oroscopo 4 marzo: Bilancia

Qualcuno che credevi fosse dalla tua parte sta attivamente cercando di sabotarti. È ora di smetterla con le scuse e di lanciare un’offensiva.

Oroscopo 4 marzo: Scorpione

Elaborare le cose nella tua testa non sempre corrisponde a come vanno le cose nella vita. Lasciati aprire all’elemento umano della sorpresa.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 4 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 marzo: Sagittario

Quanto lasci che gli altri entrino nella tua vita? È passato più di un anno da quando hanno lasciato il segno e li stai ancora tenendo a distanza. Togli l’armatura psichica.

Oroscopo 4 marzo: Capricorno

C’è quello che è successo in passato e il modo in cui hai interpretato quello che è successo in passato. È come la differenza tra storia e mitologia. È tempo di sfatare alcuni miti.

Oroscopo 4 marzo: Acquario

Sì, potresti continuare ad accontentarti di ciò che hai, ma è tempo di dare più considerazione alle comodità delle creature. Non preoccuparti. Non ti vizieranno.

Oroscopo 4 marzo: Pesci

Tu e il tuo partner vi divertite ancora un diavolo a capire cosa vuole l’altro. Concentrati meno sull’inferno che conosci e più sul paradiso che non conosci.

Aggiornamento ore 9.00