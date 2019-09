Oroscopo 4 settembre 2019: le previsioni per tutti i segni dello zodiaco

Ecco l’oroscopo per la giornata di mercoledì 4 settembre 2019, segno per segno. Ecco le previsioni delle stelle rispetto all’oroscopo di Italia Sera del 31 agosto 2019.

Oroscopo 4 settembre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 4 settembre: Ariete

Se vuoi qualcosa di abbastanza troverai un modo per ottenerlo ma in seguito potrebbe avere un costo che vorresti non essere stato così disposto a pagare. Non devi agire in modo rapido e irrazionale – rifletti prima di prendere una decisione.

Oroscopo 4 settembre: Toro

Se gli altri cercano di incolpare te dei loro problemi oggi, non devi lasciarli andare via. Il fatto è che hanno portato i loro guai su se stessi ignorando i tuoi suggerimenti sensati e ti consigliamo di ricordare loro, spesso e ad alta voce.

Oroscopo 4 settembre: Gemelli

Prova qualcosa di nuovo ed eccitante nei prossimi giorni. Non ascoltare quelli che dicono che dovresti trattenerti fino a quando non riuscirai a capire cosa sta succedendo: con Mercury, il tuo sovrano, in una forma così eccellente ora tocca a te stabilire l’ordine del giorno.

Oroscopo 4 settembre: Cancro

Il collegamento Marte Mercurio di oggi avverte che potresti lasciarti trasportare da qualcosa per cui hai un enorme entusiasmo, ma a cui gli altri non provano molto affetto. Mantieni le cose in prospettiva e non lasciare che le tue emozioni dettino le tue azioni.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 4 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 settembre: Leone

Potresti credere che tutto sia possibile ora, e potresti avere ragione, ma i pianeti avvertono che potresti facilmente mordere più di quanto tu possa masticare e finire per soffocare! I tuoi obiettivi devono essere sia ben definiti che alla tua portata, se non altro.

Oroscopo 4 settembre: Vergine

Mentre Marte eccita il tuo pianeta dominante Mercurio oggi avrai tutte le opportunità per mostrare cosa puoi fare. Alcuni dei tuoi critici sembrano pensare che parli molto, ma offri poco e ora hai la possibilità di dimostrarli sbagliati.

Oroscopo 4 settembre: Bilancia

Potresti non voler avere nulla a che fare con il mondo in generale oggi, ma è un peccato perché il mondo è determinato a interagire con te. Non ha senso cercare di bloccare le orecchie o chiudere gli occhi: sarai costretto ad affrontare la realtà.

Oroscopo 4 settembre: Scorpione

Ciò che ascolti in pubblico e ciò che ascolti in privato saranno due cose completamente diverse. Se un amico ti lascia entrare in un segreto è perché apprezzano la tua saggezza e hanno bisogno del tuo consiglio. Sii onesto con loro, anche se quello che hai da dire fa male.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 4 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 settembre: Sagittario

Se non agisci in fretta oggi, potresti scoprire che passa davvero una buona opportunità. Non otterrai un secondo boccone in questa particolare ciliegia, quindi segui il tuo istinto e agisci come se questa fosse la grande possibilità che stavi aspettando, perché forse lo è.

Oroscopo 4 settembre: Capricorno

Allontanati da ciò che stai facendo e chiediti se è davvero ciò su cui vuoi lavorare. In caso contrario, fai sapere ad amici e colleghi che intendi partire da solo, ovviamente dopo aver adempiuto ai tuoi obblighi nei loro confronti.

Oroscopo 4 settembre: Acquario

Metti sempre i principi prima del profitto e non aver mai paura di opporsi a coloro che non possono vedere o non si preoccupano del quadro più ampio. Consentire loro di fare i propri errori, ovviamente, ma non lasciare che quegli errori influenzino le altre persone in modo negativo. Oroscopo 4 settembre: Pesci

Non importa minimamente ciò che gli altri si aspettano da te, importa solo che ti aspetti i più alti standard di te stesso. Più critiche affronterai nei prossimi giorni, più sarai sicuro di fare esattamente la cosa giusta.

Aggiornamento ore 11.00