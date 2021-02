Oroscopo 5 febbraio 2021: i pronostici di domani

Ancora una volta, siamo qui per sollecitare i nostri amici pianeti e svelare che piani hanno per i nostri segni, attraverso il nuovo oroscopo di domani.

Ecco i pronostici di domani, 5 febbraio 2021, con le novità rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 5 febbraio: Ariete

Rispetta l’anzianità. Puoi fare un lavoro migliore, ma una certa persona è lì da più tempo. Un giorno ti aspetterai lo stesso tipo di deferenza.

Oroscopo 5 febbraio: Toro

Speravi che un certo qualcuno potesse ricevere il suggerimento, ma non succederà. Devi dire di no e dire a questa persona che la tua decisione è definitiva.

Oroscopo 5 febbraio: Gemelli

Tutti sanno che hai la carta vincente. Ricorda che sei tu a decidere quando e come suonarlo.

Oroscopo 5 febbraio: Cancro

Non essere così veloce nel cancellare un’associazione. Questa persona potrebbe non essere degna di fiducia, ma è un prezioso alleato.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 5 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 5 febbraio: Leone

Pensa fuori dagli schemi. Altrimenti ti rinchiuderai in un ruolo che eclissa altri aspetti della tua personalità ricca e diversificata.

Oroscopo 5 febbraio: Vergine

Quel punto di rottura non è così vicino come pensi. Prenditi una pausa nei prossimi tre giorni e le cose sembreranno molto più gestibili quando torni.

Oroscopo 5 febbraio: Bilancia

Non è divertente trovarsi di fronte a qualcosa che vorresti non aver fatto. Ma il vero segno di fiducia e padronanza è dovuto ai tuoi errori.

Oroscopo 5 febbraio: Scorpione

Qualcuno sta trattenendo l’affetto? Se è così, vai avanti. Aspettare questa persona scoraggia l’interesse mentre rendersi indisponibili lo eccita.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 5 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 5 febbraio: Sagittario

Vuoi dire di no, ma comportati come se dicessi di sì. Le persone rispetteranno la tua posizione una volta che smetti di inviare messaggi contrastanti.

Oroscopo 5 febbraio: Capricorno

Non vedi l’ora di finalizzare un accordo, ma i colleghi continuano a dubitare dei dettagli. Lasciali colpire e pungolare. Sarai felice che l’abbiano fatto.

Oroscopo 5 febbraio: Acquario

Non puoi fare a meno di guardare più in là lungo la strada. Coloro che oggi ti accusano di essere troppo attento domani saranno grati per la tua preveggenza.

Oroscopo 5 febbraio: Pesci

Sei come un pesce catturato in una rete quando costretto a fare qualcosa che non vuoi; ma prima collabori, prima verrai ributtato in acqua.

Aggiornamento ore 9.00