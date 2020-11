Oroscopo 5 novembre 2020: i pronostici di domani

Nuovamente alle prese con pianeti e stelle, per decifrare il possibile andamento della prossima giornata. Scopriamo tutte le novità con il nostro oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 5 novembre 2020, con i cambiamenti fino alle ultime previsioni.

Oroscopo 5 novembre: Ariete

Tracciare una linea non funzionerà se sei costretto ad attraversarla. Decidi qual è il tuo rompicapo prima di emettere quell’ultimatum.

Oroscopo 5 novembre: Toro

Ripetere all’infinito il tuo punto non ti porterà da nessuna parte, tuttavia parole diverse che dicono la stessa cosa lo faranno.

Oroscopo 5 novembre: Gemelli

Non ti piace dare a qualcuno una fetta di torta, ma è l’unico modo per ottenere quello che vuoi. Potrebbe essere peggio. Almeno non devi servirlo.

Oroscopo 5 novembre: Cancro

Se vuoi risolvere le differenze, perdona e dimentica. Non serve soffermarsi su promesse non mantenute che non possono essere riparate.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 5 novembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 5 novembre: Leone

Smetti di girare scenari e contatta le persone che sanno. Sei ossessionato da qualcosa che può essere risolto in pochi minuti.

Oroscopo 5 novembre: Vergine

Ti stressi quando sei sotto lavoro e quando sei sovraccarico. Decidi quale sarà il tuo destino perché non puoi avere tutto in entrambi i modi.

Oroscopo 5 novembre: Bilancia

Sai cosa gli spinaci fanno per Popeye? Questo è il modo in cui ti sentirai grazie all’influenza galvanizzante di questo cielo.

Oroscopo 5 novembre: Scorpione

Non lasciarti deragliare dalle complicazioni. Sei il favorito per le probabilità secondo le Stelle, quindi mettiti d’impegno e vai avanti.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 5 novembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 5 novembre: Sagittario

È nella tua natura essere generoso, anche quando saldi i conti con chi ti ha incrociato. Ma sii esigente. Non tutti meritano la tua munificenza.

Oroscopo 5 novembre: Capricorno

Le persone care si sentono autosufficienti. Allora perché ti senti alla deriva? Non preoccuparti perché ci sono altri modi per essere presenti nelle loro vite.

Oroscopo 5 novembre: Acquario

Mostra un sano rispetto per ciò che gli altri possono fare adesso e ti ripagheranno sforzandoti di più la prossima volta.

Oroscopo 5 novembre: Pesci

L’inferno potrebbe congelarsi mentre tu e una certa persona continuate a girarvi intorno. Dai un segno e si scalderà.

Aggiornamento ore 9.00