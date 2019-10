Oroscopo 5 ottobre 2019: i consigli della giornata

Torna l’oroscopo per la giornata del 4 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto all’ oroscopo di Italia Sera del 3 ottobre 2019.

Oroscopo 4 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 4 ottobre: Ariete

Dato che Marte, il tuo sovrano, si sposta oggi nel tuo segno opposto, è probabile che ti scontrerai con qualcuno le cui opinioni sono l’opposto e forti quanto le tue. Questa è una lotta che semplicemente non puoi vincere, quindi trova un modo per ritirarti con grazia. Oroscopo 4 ottobre: Toro

Avrai la possibilità di mettere su uno spettacolo oggi e non devi esitare a prenderlo. Sul fronte del lavoro le persone particolarmente importanti ti stanno osservando da vicino, quindi assicurati che a loro piaccia quello che vedono. Pensa, parla e agisci come se fossi il migliore.

Oroscopo 4 ottobre: Gemelli

Qualsiasi cosa di natura creativa andrà bene oggi e durante il fine settimana, quindi forse ora è il momento di prendere sul serio un’idea con cui stai giocando da settimane se non da mesi. Per alcuni può sembrare irrealizzabile, ma per te è buono come fatto.

Oroscopo 4 ottobre: Cancro

Il messaggio delle stelle oggi è che non dovresti essere così possessivo. Il semplice fatto è che più si tenta di trattenere qualcosa, più è probabile che si perda. Tieni solo una leggera presa su persone e cose.

Oroscopo 4 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 ottobre: Leone

Tieni presente che alcune persone si risentiranno di sentirsi dire dove stanno andando male. Potrebbe non interessarti minimamente, ma ti interesserà in seguito se torneranno da te con qualche critica. Oroscopo 4 ottobre: Vergine

Sì, hai lavorato duramente per metterti in una posizione in cui puoi permetterti di comprare cose carine, ma i pianeti avvertono che se vai in folle potresti non riuscire a fermarti. Hai davvero bisogno di più palline, braccialetti e perline? Probabilmente no.

Oroscopo 4 ottobre: Bilancia

Marte si unisce al Sole nel tuo segno di nascita oggi e per le prossime due settimane sarai quasi inarrestabile. Punta più in alto di quanto tu abbia mai mirato prima e credi – credi davvero – che sei sull’orlo della grandezza.

Oroscopo 4 ottobre: Scorpione

Sarebbe un buon giorno per iniziare un po ‘di autoanalisi, o anche per visitare un esperto che può aiutarti a svelare il groviglio di pensieri ed emozioni che ti hanno trattenuto. La vita dovrebbe essere più semplice di quella che stai facendo attualmente in Scorpione.

Oroscopo 4 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 ottobre: Sagittario

Se ti fa sentire bene, fallo. Questo, in poche parole, è il messaggio dei pianeti per te oggi e mentre non ci sono garanzie che tutto funzionerà per il meglio è ancora un rischio cosmico che puoi permetterti di prendere – quindi prendilo ora.

Oroscopo 4 ottobre: Capricorno

Mentre Marte si sposta nell’area di carriera della tua carta, oggi i datori di lavoro e le altre figure di autorità possono essere difficili da affrontare, ma se mantieni la testa chiara c’è la possibilità che verrai fuori prima della partita.

Oroscopo 4 ottobre: Acquario

Farai sforzi al di là della chiamata del dovere nei prossimi giorni, al punto che alcune persone potrebbero chiedersi se i tuoi livelli di energia sono completamente naturali. Lo sono sicuramente, anche se potresti avere anche un aiuto cosmico da Marte. Oroscopo 4 ottobre: Pesci

Il fatto che qualcuno ti stia nascondendo dei segreti ti sta facendo a pezzi dentro, il che è senza dubbio il motivo per cui lo stanno facendo. Devi superare la necessità di sapere tutto di tutti i Pesci. Se qualcosa non ti riguarda direttamente, ignoralo.

