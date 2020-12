Oroscopo 6 dicembre 2020: i pronostici di oggi

E anche oggi non possiamo fare a meno di rimescolare i dadi e indovinare le intenzioni degli astri. Vediamo che aria tira con il nuovo oroscopo di oggi.

Di seguito i pronostici di oggi, 6 dicembre 2020, con le differenze rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 6 dicembre: Ariete

È probabile che tu riceva un invito speciale a una funzione. Puoi chiedere qualsiasi cosa al tuo partner oggi poiché il loro umore felice li fa accettare tutto!

Oroscopo 6 dicembre: Gemelli

Un sano mix di dieta ed esercizio fisico può fare miracoli. Stai molto attento agli estranei.

Oroscopo 6 dicembre: Cancro

Smetti di scavare nelle cose se qualcuno non vuole condividerle con te. Rendi aiuto solo se ti viene chiesto.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 6 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 dicembre: Leone

Un vantaggio monetario da una fonte inaspettata sarà il benvenuto. I tuoi contributi sul fronte accademico saranno apprezzati.

Oroscopo 6 dicembre: Vergine

Sul fronte romantico, il tuo partner sarà riluttante a rispettare i tuoi ordini oggi. Hai i tuoi modi per creare ordine senza disordine, ma è divertente anche provarne di nuovi.

Oroscopo 6 dicembre: Bilancia

Potresti scoprire di poter avere e notare di più di ciò che ti piace semplicemente organizzandolo in modo leggermente diverso.

Oroscopo 6 dicembre: Scorpione

Il viaggio diventa più piacevole quando ti concentri non solo sul risultato finale ma anche, e spesso, sui piccoli traguardi raggiunti e sui benefici che raccogli lungo il percorso.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 6 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 dicembre: Sagittario

Non tutto ciò che è in superficie è superficiale. In questo mondo materiale, certi oggetti risuonano profondamente dentro di te come se si inserissero in una sorta di forma interiore.

Oroscopo 6 dicembre: Capricorno

Questo magnetismo sarà fonte di buona fortuna. Se devi pensare a qualcosa o prendere una decisione al riguardo, stai usando la forza di volontà.

Oroscopo 6 dicembre: Acquario

Come puoi estrarre i processi mentali estranei dal compito, trasformandolo così più facilmente in un’abitudine? Rifletti su questo.

Oroscopo 6 dicembre: Pesci

Può sembrare che tu abbia a che fare in due mondi diversi. Tuttavia, tutto ciò con cui hai a che fare in un mondo è collegato all’altro e da qualcosa di più della tua presenza in entrambi i mondi.

Aggiornamento ore 9.00