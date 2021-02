Oroscopo 6 febbraio 2021: i pronostici di domani

Ben ritrovati, ricapitoliamo il tutto per prevedere le mosse degli astri nel prossimo futuro, mediante il nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 6 febbraio 2021, con quello che è cambiato dalle ultime previsioni.

Oroscopo 6 febbraio: Ariete

Rinviare grandi investimenti o spese a dopo il 25. Non vuoi pagare di più per loro di quanto valgano.

Oroscopo 6 febbraio: Toro

Ottieni una promessa per iscritto prima di andare oltre. È fantastico che siate entrambi sulla stessa pagina e questo garantirà che sarà sempre così.

Oroscopo 6 febbraio: Gemelli

Evita di citare punti tecnici che lasciano gli altri perplessi. Sii semplice e diretto e le persone si raduneranno al tuo fianco.

Oroscopo 6 febbraio: Cancro

Ti chiedi perché ti viene chiesto di risolvere una controversia, ma dopo aver ascoltato entrambe le parti saprai esattamente cosa fare.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 6 febbraio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 febbraio: Leone

Diffidare di una sorella o cognata bisognosa. Potrebbe trascinarti in un pasticcio complicato in cui finisci per prenderti la colpa del suo errore.

Oroscopo 6 febbraio: Vergine

Dì ai colleghi frustrati che sei comprensivo, ma non hai stabilito le regole ed è ancora compito tuo mantenerle.

Oroscopo 6 febbraio: Bilancia

Ti senti in colpa a giocare da una parte all’altra, ma è l’unico modo per convincere le persone a risolvere le loro divergenze. La manipolazione va bene se è per una buona causa.

Oroscopo 6 febbraio: Scorpione

La genealogia non riguarda solo gli alberi genealogici. Si possono anche ereditare eredità psichiche. Il problema che affronti è vecchio di generazioni, ma lo risolverai.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 6 febbraio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 febbraio: Sagittario

Qualcosa ti colpisce come un po’ “spento”. Ma non ignorarlo. Semmai controlla perché potrebbe portare a guadagni nascosti.

Oroscopo 6 febbraio: Capricorno

Non è facile stare accanto a un amico ma questi sono i tempi che mettono alla prova il proprio carattere. Per fortuna passerai il tuo a pieni voti.

Oroscopo 6 febbraio: Acquario

L’idea di un collega di sforzi di collaborazione si basa sul fatto che tu svolga tutto il lavoro mentre lui / lei riscuote il merito. È ora di cambiare questa equazione.

Oroscopo 6 febbraio: Pesci

Un errore burocratico ti chiede di inviare nuovamente i documenti. Lo vuoi ancora? Questo potrebbe essere un segno per saltare l’intera faccenda tutti insieme.

Aggiornamento ore 9.00