Oroscopo 6 luglio 2020: le previsioni di oggi

Oroscopo 6 luglio: Ariete

Se qualcuno ti chiedesse di saltare da un ponte, lo faresti? È una domanda che vale la pena porre quando il cielo si pone nel modo in cui si pone oggi.

Oroscopo 6 luglio: Toro

Se hai bisogno dell’autorizzazione per essere quello che vuoi essere, allora stai andando su tutte le cose sbagliate. Sii chi sei. Invece di alienare le persone, le conquisterai.

Oroscopo 6 luglio: Gemelli

C’è un modo per avere tutto, ma è necessario espandere quegli orizzonti mentali in modo che una scelta tra questo o quello diventi questo e quello.

Oroscopo 6 luglio: Cancro

Non abbiate paura di chiedere alle persone di ripetersi. La situazione è destinata a far sembrare tutti confusi e tu non sei esentato.

Oroscopo 6 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 luglio: Leone

La strada per la ripresa finanziaria è ardua, ma state certi che state facendo progressi.

Oroscopo 6 luglio: Vergine

Giorno strano oggi. Evita grandi incontri, scontri e decisioni. Non sei nello spazio di testa per questo e non lo sarà fino a dopo il 17.

Oroscopo 6 luglio: Bilancia

Evita le offerte o le suppliche oggi perché ciò che sembra una scorciatoia in questo momento ti taglierà alla fine.

Oroscopo 6 luglio: Scorpione

Raggiungi le persone al di fuori della tua cerchia interna. A volte i conoscenti possono vedere cose che mancano agli amici intimi.

Oroscopo 6 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 luglio: Sagittario

Il messaggio di oggi non è che la pratica rende perfetti; è che bisogna esercitarsi per perfezionare.

Oroscopo 6 luglio: Capricorno

Le tue finanze stanno migliorando, quindi perché vivi ancora come un povero? Nessuno dice che devi scatenarti, ma puoi allentare quella strozzatura che hai sul tuo portafoglio.

Oroscopo 6 luglio: Acquario

L’Universo sceglie i curiosi oggi. Sii aperto al loro contributo e potresti scoprire una nuova prospettiva che rende il viaggio fresco ed eccitante di nuovo.

Oroscopo 6 luglio: Pesci

Non prendete le critiche gentilmente, ma la semplice verità è che c’è saggezza da ciò che viene detto oggi e dovreste ascoltarlo.

