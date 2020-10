Oroscopo 6 ottobre 2020: i pronostici di domani

Ci ritroviamo per discutere ancora di pianeti e stelle, sempre per anticipare le mosse dei protagonisti del cielo. Andiamo a vedere, allora, quali sono i consigli del nuovo oroscopo di domani.

Ecco i pronostici di domani, 6 ottobre 2020, con i cambiamenti rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 6 ottobre: Ariete

Un ex amico sta cercando di sistemare le cose. Sii incoraggiante e gettagli un osso. Ha passato il suo tempo nella cuccia.

Oroscopo 6 ottobre: Toro

Sta a te fare la domanda che nessuno fa. Le persone fingono di essere scioccate ma ti ringrazieranno per la tua franchezza in seguito.

Oroscopo 6 ottobre: Gemelli

Che si tratti di ottenere la licenza, conseguire la laurea o pagare i debiti, le Stelle dimostrano che hai impiegato del tempo e sono libere di scrivere il tuo biglietto.

Oroscopo 6 ottobre: Cancro

Potresti invecchiare e ingrigire aspettando che un collega abbia un indizio. Per fortuna, basta una leggera spinta da parte tua per far andare questa persona nella giusta direzione.

Oroscopo 6 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 ottobre: Leone

Resisti alla carota che penzola davanti a te perché afferrarla ora ti farà solo restare a corto alla fine.

Oroscopo 6 ottobre: Vergine

Non preoccuparti di cercare di far funzionare una situazione. Hai detto che volevi qualcosa di diverso ed eccolo qui. Abbraccia lo spirito della sperimentazione.

Oroscopo 6 ottobre: Bilancia

Accetta di non essere d’accordo e andare avanti. Spiegare te stesso sarebbe come provare a nuotare in una pozza di sabbie mobili.

Oroscopo 6 ottobre: Scorpione

Pensavi di sostituire temporaneamente, ma hai impressionato i superiori. Potresti anche aver creato un lavoro per te stesso.

Oroscopo 6 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 ottobre: Sagittario

Dopo settimane di quasi incidenti, finalmente afferri quel premio. Ora che hai capito, non lasciarlo andare!

Oroscopo 6 ottobre: CapricornoRicevi il supporto dell’ultimo minuto da un trimestre inaspettato. Ciò aumenta notevolmente il tuo cachet personale.

Oroscopo 6 ottobre: Acquario

Sei la fonte dell’ispirazione. E non importa nemmeno se capisci cosa stai dicendo. Ciò che è importante è che gli altri lo facciano.

Oroscopo 6 ottobre: Pesci

Un socio continua a rincorrere la propria coda. Potresti dire qualcosa ma considerando tutte le irritazioni che ti ha dato ultimamente, potrebbe insegnargli una lezione per girare in tondo ancora per un po ‘.

