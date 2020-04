Oroscopo 7 aprile 2020: le stelle di oggi

Ecco una nuova pagina della nostra vita astrologica, una nuova giornata con opposizioni e congiunzioni e tanto da dire e consigliare. Vediamo quali indicazioni possiamo fornirvi con il nostro oroscopo di oggi.



In questo pezzo, segno per segno, le previsioni di oggi, 7 aprile 2020, senza dimenticare le ultime previsioni.

Oroscopo 7 aprile: Ariete

Il tuo pubblico sta diventando più importante del necessario. Se l’unica persona che avesse bisogno di essere colpita da te, eri tu, dove porteresti questo spettacolo? Come potresti stupirti?

Oroscopo 7 aprile: Toro

La durabilità non è la stessa della rigidità. Il modo per resistere alle forti tempeste della vita è di essere flessibile come la possente quercia i cui rami si piegano e ondeggiano, muovendosi con il vento mentre sono saldamente radicati.

Oroscopo 7 aprile: Gemelli

Sarebbe meraviglioso se le condizioni fossero giuste, ma non sembrano esserlo… fino a quando non aprirai la tua mente all’idea che “tutto sbagliato” a volte è “giusto”.

Oroscopo 7 aprile: Cancro

Il conflitto che affronti è lo stesso per qualsiasi animale. Le creature competono per territorio e risorse. Le opzioni di oggi sono combattere, superare in astuzia, evitare, nascondere o vagare.

Oroscopo 7 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 7 aprile: Leone

La gente gioca nel Mar Morto: galleggia in acqua troppo salata perché affondare è impossibile ma pesci e piante non ci possono vivere. Questo è ciò che fa la salsedine. Usane un po ‘per divertirti e poi tirati indietro. Troppo storpia.

Oroscopo 7 aprile: Vergine

Una cosa che rende facile stare con un’altra persona è una conversazione condivisa, non solo la regione e le parole, ma il modo in cui le usi, i significati sottili che capisci insieme. Senza questo, molto manca.

Oroscopo 7 aprile: Bilancia

Il vento funziona come la bellezza, non attaccato a ciò che si muove. Sarai incline a pensare ai fatti tuoi per non lasciare che le reazioni favorevoli degli altri abbiano un’influenza indebita.

Oroscopo 7 aprile: Scorpione

Alcune persone sono come vulcani. Quando si riscaldano, il mondo che li circonda va in allerta. Potresti fare a meno di quel dramma, quindi sposterai il tuo picnic altrove.

Oroscopo 7 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 7 aprile: Sagittario

Vuoi sentirti libero. Un modo è quello di orientare il tuo lavoro verso l’alimentazione dei più bisognosi e degni invece di provvedere alle persone che dovrebbero essere in grado di aiutare se stesse.

Oroscopo 7 aprile: Capricorno

Questo è il momento di mettere i tuoi sforzi in qualcosa che ha senso per te, si traduce facilmente nella tua gente e lascia poco spazio a dubbi, speculazioni e interpretazioni.

Oroscopo 7 aprile: Acquario

Come regista di quel film epico intitolato “La mia vita”, riconosci che in ogni scena deve cadere un piccolo conflitto. Altrimenti, è davvero una storia noiosa! Non chiedi problemi, né ti tirerai indietro.

Oroscopo 7 aprile: Pesci

La grande differenza tra una gabbia e una stanza è una porta chiusa a chiave. Prendi la chiave e la gabbia diventa solo una stanza. Anche se non viene modificato nient’altro, avere quella chiave cambia tutto.

