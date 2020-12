Oroscopo 7 dicembre 2020: i pronostici di oggi

Buona giornata a tutti, anche in questa giornata ci ritroviamo per scandagliare il cielo in cerca di risposte. Vediamo allora cosa propone il nuovo oroscopo di oggi.

A seguire i pronostici di oggi, 7 dicembre 2020, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 7 dicembre: Ariete

Se una situazione richiede la tua presenza, entra ed esci il più velocemente possibile. I tuoi sentimenti saranno comunque evidenti.

Oroscopo 7 dicembre: Gemelli

Per prima cosa questa mattina, dovresti decidere cosa dare agli altri, che sia il tuo partner, il tuo migliore amico o chiunque ti abbia sopportato.

Oroscopo 7 dicembre: Cancro

Ti sei chiesto spesso cosa potrebbe accadere alle persone che ami se decidessi di smettere di prenderti cura di loro. Affonderebbero, nuoterebbero o troverebbero qualcun altro che si prenda cura di loro.

Aggiornamento 7.00

Oroscopo 7 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 7 dicembre: Leone

In quel preciso caso non saresti mai in grado di convivere con il senso di colpa. Indipendentemente da ciò, è giunto il momento per te di fare un favore a te stesso e alla tua carica.

Oroscopo 7 dicembre: Vergine

Se qualcuno ama una sfida, sei tu, e non importa se è parlata o solo accennata. Tuttavia, potresti dover dare qualche spiegazione al tuo partner se hai intenzione di mollare.

Oroscopo 7 dicembre: Bilancia

Quando un amico che ammiri a lungo per il suo coraggio ti fa un’offerta che suona sospettosamente come una scommessa, non esiterai per un solo secondo.

Oroscopo 7 dicembre: Scorpione

Quando decidi di prenderti qualche giorno di ferie, è molto diverso da quando la maggior parte di noi fa lo stesso. Fondamentalmente la tua mente rimane al lavoro.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 7 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 7 dicembre: Sagittario

I tuoi amici e la tua famiglia non sono abituati a passare più di qualche ora senza vederti o parlare con te, quindi la tua assenza solleva tutti i tipi di bandiere rosse.

Oroscopo 7 dicembre: Capricorno

Sei dell’umore giusto per scomparire dal mondo ora e non vorrai parlarne. Sii gentile, chiama quando sai che non saranno lì per rispondere e lasciare un messaggio.

Oroscopo 7 dicembre: Acquario

Non importa quello che hai servito ultimamente. Sai che non è stato facile, sai cosa vorrebbero e sai che se lo meritano.

Oroscopo 7 dicembre: Pesci

Sii gentile, senza fare troppi drammi. Puoi essere sicuro che quelli buoni se ne ricorderanno.

Aggiornamento ore 9.00