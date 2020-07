Oroscopo 8 luglio 2020: le previsioni di domani

Siamo di nuovo insieme a studiare l’arco celeste, questa volta per anticipare qualche consiglio in vista della prossima giornata. Senza indugio alcuno andiamo a leggere il nuovo oroscopo di domani.

Nell’articolo i pronostici di domani, 8 luglio 2020, senza dimenticare lo studio delle ultime previsioni.

Oroscopo 8 luglio: Ariete

Ti consigliamo di prestare molta attenzione alla proprietà o alle questioni immobiliari nelle prossime 3 settimane e mezza. Ciò che era solido come una roccia potrebbe essere su un terreno instabile.

Oroscopo 8 luglio: Toro

L’insinuazione riguarda tutto ciò che non è stato detto. Dovrai scegliere attentamente le tue parole se non vuoi dare via il gioco.

Oroscopo 8 luglio: Gemelli

Non appena vieni tolto dal problema, verrai reinserito. Ma ora che sai cosa sta succedendo, non ti dispiacerà così tanto.

Oroscopo 8 luglio: Cancro

Mercurio retrogrado nel tuo segno significa che anche le tue migliori intenzioni verranno fraintese. Abbatti i boccaporti per le prossime settimane.

Oroscopo 8 luglio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 luglio: Leone

Le speranze di condividere una situazione in un’altra si dissolvono, ma non disperare. Questa potrebbe essere la pausa pulita che stavi cercando da tutto quel vecchio bagaglio.

Oroscopo 8 luglio: Vergine

La politica di gruppo è facile quando si tratta di persone che conosci; abbastanza diverso quando si tratta di un altro ambiente. Ottieni la superficie del terreno prima di avventurarti in qualsiasi opinione non richiesta.

Oroscopo 8 luglio: Bilancia

La tua “comprensione” dei termini non regge se qualcuno decide di interrogarti. Acquisisci familiarità con i dettagli prima che sia troppo tardi.

Oroscopo 8 luglio: Scorpione

Non puoi offendere qualcuno se sta cercando di tirarti su cattive strade. Se qualcuno è la parte lesa, sei tu.

Oroscopo 8 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 luglio: Sagittario

Non scendere a fondo su quello che potrebbe essere un errore onesto. Salva la rabbia per quando sei fuori dal momento negativo.

Oroscopo 8 luglio: Capricorno

Non ti piacciono le complicazioni emotive, ma sei nel bel mezzo di una simile. Pensala come una lezione su come procedere con tatto da qui.

Oroscopo 8 luglio: Acquario

Sei troppo aperto nei tuoi impegni? Imposta i parametri prima che le persone inizino a mantenerti alle promesse che non hai mai fatto.

Oroscopo 8 luglio: Pesci

Nel tuo sforzo di fare la cosa giusta, hai fatto molti passi avanti. Prenditi le prossime 3 settimane e mezza per tornare indietro e fare il bello. Non può far male.

