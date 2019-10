Oroscopo 8 ottobre 2019: le previsioni della giornata

Torna l’oroscopo per la giornata del giorno 8 ottobre 2019, segno per segno. Tutti consigli delle stelle rispetto all’ oroscopo di Italia Sera del 7 ottobre 2019.

Oroscopo 8 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 8 ottobre: Ariete

Impressionerai alcune persone molto importanti con la tua attitudine a fare questo fine settimana, ma potresti anche infastidirle se diventi troppo grande per i tuoi stivali. L’ultima cosa che vogliono è che qualcuno come te li sfidi e minacci di fare il proprio lavoro! Oroscopo 8 ottobre: Toro

Chiunque creda che tu cambi i tuoi piani solo per farli stare bene è ovviamente ignaro che un Toro non riporti mai indietro su ciò che hanno deciso. Come uno dei segni “fissi” dello zodiaco pensi e agisci in un solco ben definito.

Oroscopo 8 ottobre: Gemelli

Alcuni fatti e cifre non si sommano e devi fare in modo che sia il tuo business a scoprire perché è così. Può darsi che non accada nulla di spiacevole, ma potrebbe anche succedere che qualcuno stia cercando di trarre profitto dai tuoi sforzi.

Oroscopo 8 ottobre: Cancro

L’eclissi lunare di oggi di Saturno avverte che potresti cadere con qualcuno con cui di solito vai d’accordo abbastanza bene. Speriamo che sia una di quelle controversie che è qui oggi e domani è andata, ma potrebbe trascinarsi se non fai uno sforzo per risolverlo.

Oroscopo 8 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 ottobre: Leone

Prendi le tue responsabilità nella vita in modo estremamente serio, e questo va bene, ma questo fine settimana c’è il pericolo che tu possa credere di dover agire su qualcosa quando la tua scelta migliore sarebbe quella di partire bene. Non puoi guarire il mondo Leo. Oroscopo 8 ottobre: Vergine

C’è così tanto che puoi realizzare ora se hai il coraggio di sostenere le tue convinzioni con l’azione. Inoltre, in nessun caso dovresti permettere alle tue emozioni di prevalere sulla logica e sul buon senso. In questo modo confusione e forse persino disastro.

Oroscopo 8 ottobre: Bilancia

Parla chiaramente e con fermezza nelle prossime 48 ore e non preoccuparti che potresti turbare o infastidire altre persone. Hai perfettamente il diritto di rendere le tue credenze e opinioni di dominio pubblico – in effetti sarebbe un luogo più povero senza di loro.

Oroscopo 8 ottobre: Scorpione

Hai l’abitudine di fare qualcosa che molte persone trovano preoccupanti, cioè dire la verità. E non hai intenzione di trattenerti questo fine settimana solo perché alcuni individui potrebbero essere offesi dalla tua franchezza. Sicuramente offenderli ancora!

Oroscopo 8 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 ottobre: Sagittario

Se dai alla tua immaginazione il permesso di vagare, ci sono ottime possibilità che ti venga in mente un’idea che potrebbe farti guadagnare molti soldi. Se lo fai, tienilo per te per il momento. Non lasciare che altri te lo rubino.

Oroscopo 8 ottobre: Capricorno

Non ti interessa davvero cosa pensano gli altri di te, e ti stupisce quando sentono che dovresti. L’eclissi lunare di oggi di Saturno, il tuo sovrano, significa che non hai voglia di andare piano con le persone che consideri i tuoi inferiori intellettuali (quasi tutti!).

Oroscopo 8 ottobre: Acquario

L’attività cosmica nell’area più sensibile della tua carta metterà in discussione una serie di cose che di solito dai per scontate. Potrebbe essere un’esperienza spiacevole, ma ti incoraggerà anche a non essere così rigido nelle tue convinzioni in futuro. Oroscopo 8 ottobre: Pesci

Usa i tuoi poteri di persuasione per impressionare un gruppo di persone che hai ammirato per un bel po ‘di tempo. Sia nella tua vita personale che sul lavoro scoprirai che amici e sconosciuti apprezzano le tue opinioni piuttosto che quanto ti aspettavi.

