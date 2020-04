Oroscopo 9 aprile 2020: anticipazioni di domani

Siamo pronti ad indagare le volontà delle stelle per una nuova previsione della giornata di domani: i pianeti sono intenzionati a farsi sentire e noi dobbiamo tendere l’orecchio per capire cosa accadrà. Ecco allora il nostro oroscopo di domani.



Di seguito, per tutti i segni, le previsioni di domani, 9 aprile 2020, da confrontare con le previsioni di oggi.

Oroscopo 9 aprile: Ariete

Prendi ciò che gli altri ti dicono oggi con leggerezza. Anche amici e familiari probabilmente esagereranno ciò che dicono, quindi ascolta attentamente ma non lasciarti preoccupare o arrabbiare. In effetti, questo è il consiglio che dovresti seguire ogni giorno.

Oroscopo 9 aprile: Toro

La luna piena si svolge nell’area che governa il tuo benessere fisico e mentale, e ciò che significa più di ogni altra cosa è che devi essere gentile con il tuo corpo e la tua mente. Non fare nulla che ti richieda di esercitare te stesso.

Oroscopo 9 aprile: Gemelli

Potresti avere le idee creative più meravigliose nella tua testa in questo momento, ma è altamente improbabile che altre persone ne rimangano colpite, quindi tienile per te per un po ‘. Arriverà presto, abbastanza presto, quando avrai un’udienza più giusta.

Oroscopo 9 aprile: Cancro

Ci sarà sicuramente una sorta di tensione sul fronte interno, e molto probabilmente sarà una reazione alla quantità di tempo ed energia che hai dedicato a questioni puramente personali. Prendi il suggerimento cosmico e dai più attenzione ai tuoi cari.

Oroscopo 9 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 aprile: Leone

Nessuno rimarrà in dubbio su ciò in cui credi e ciò che pensi dovrebbe accadere, ma non molte persone saranno effettivamente d’accordo con te. Questa è una di quelle volte in cui anche i tuoi amici più cari sembrano trovare difetti in tutto ciò che dici.

Oroscopo 9 aprile: Vergine

I pianeti indicano che potresti aver trascurato qualcosa che di per sé non è così importante, ma combinato con altri eventi potrebbe avere un effetto finanziario negativo. Ogni volta che vai a spendere soldi, chiediti se hai davvero bisogno di quello che stai per acquistare.

Oroscopo 9 aprile: Bilancia

Più provi a mettere al primo posto le tue esigenze, più eventi sembrano cospirare contro di te. Forse dovresti prendere il suggerimento e provare a mettere i bisogni degli altri davanti ai tuoi. Quando gli altri ottengono ciò che vogliono, otterrai anche quello che vuoi.

Oroscopo 9 aprile: Scorpione

La luna piena si svolge nell’area più sensibile quindi non essere sorpreso se improvvisamente divampi emotivamente. Più uno Scorpione è autocontrollato, più è probabile che ti arrabbi seriamente con ciò che non va nel mondo.

Oroscopo 9 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 aprile: Sagittario

Solo perché il consiglio che ricevi da amici, parenti e colleghi di lavoro ha un significato, non significa che sia giusto e che sarebbe saggio mettere in discussione tutto ciò che ti dicono. Molto probabilmente finirai la giornata dando loro il consiglio opposto!

Oroscopo 9 aprile: Capricorno

Devi assicurarti di leggere dalla stessa pagina quando si tratta di lavorare con altri su progetti importanti. Rendi prioritario eliminare qualsiasi confusione e arrivare alla radice di ciò che deve essere fatto. E poi fallo bene.

Oroscopo 9 aprile: Acquario

Fai attenzione a non aprire la bocca. Sì, hai opinioni forti su praticamente tutto, ma le opinioni, se devono essere prese sul serio, dipendono dai fatti. Ciò che affermi è vero, o solo un pio desiderio?

Oroscopo 9 aprile: Pesci

Se sei stato un po’ libero e facile con le tue spese nelle ultime settimane, devi aspettarti di rimanere a corto di denaro nei prossimi giorni. Dai un’occhiata a tutte le cose che possiedi ma che non ti servono.

