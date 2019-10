Oroscopo Branko 1 ottobre 2019: i consigli dell’astrologo

La data che aspettate è vicina, venerdì 4 Marte esce dalla Vergine e passa in Bilancia fino al 19 novembre, in aspetto con il vostro Giove e non più negativo per il resto dell’anno! Cadrà il solo, ultimo intoppo astrale che a volte ha proibito al cuore di vivere in modo spensierato l’amore, e il cambio marziano sarà importante specie per la vostra impresa professionale, finanziaria, artistica.