Oroscopo Branko 10 settembre 2019: pronostici del giorno

Occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un amore, chi non sopporta più la solitudine sentimentale. Non abbiamo elementi sicuri per prevedere grandi amori, ma la crescente Luna in Acquario un’emozione la porterà. Pure nel matrimonio. Altra storia nella professione, avviate lotta aperta con avversari, concorrenti raccomandati, sappiate riconoscere le azioni nascoste…