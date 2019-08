Oroscopo Branko 12 agosto 2019: le previsioni dell’astrologo

L’oroscopo di Branko ritorna. Ecco le previsioni dell’astrologo per il 12 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko dell’9 agosto.

Oroscopo 12 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 12 agosto Branko: Ariete

C’è agitazione anche per chi è in vacanza, Luna in Capricorno in teoria si interessa solo di rapporti professionali e ambiente di lavoro, ma tocca anche la famiglia, incide sulla salute. E’ bene partire in modo tranquillo, arriveranno i soldi attesi, pazientate fino a Luna piena in Acquario il 15 – Ferragosto indimenticabile. Emozioni nuove. La fortuna metterà a posto le cose.

Oroscopo 12 agosto Branko: Toro

Le grandi manovre professionali e finanziarie, che sono un po’ la vostra ossessione e che saranno operative dopo Ferragosto, sono ancora da impostare, decidere, Luna in Capricorno è di buon auspicio per i contatti che servono ma non dura abbastanza per concludere, organizzate un bel Ferragosto di relax. Il mare della passione è il luogo di vacanza che preferite. E non costa nulla!

Oroscopo 12 agosto Branko: Gemelli

Venere e Marte in pieno amore portano grande passione, Mercurio straordinario si preoccupa di trovarvi la compagnia giusta se partite o restate da soli. Quando la moglie è in vacanza, film che ha lasciato il segnoancora oggi c’è qualcuno da scoprire sulla grata della metropolitanaA voi si può dire tutto quando siete soddisfatti e felici: ora siete unici.

Oroscopo 12 agosto Branko: Cancro

La Luna congiunta a Saturno suggerisce di evitare attività che affatichino le ossa, e non rispondete alle provocazioni che non mancheranno nell’ambiente di lavoro. Controllate la mania di grandezza, una voglia di riscossa da utilizzare in amore con tutta la passione che avete.

Oroscopo 12 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 12 agosto Branko: Leone

Riguardo a finanze e di economia in generale, va ricordato che il mercato risentirà della pressione che i vostri pianeti esercitano su Urano in Toro, segno delle banche, borsa… Essendo Mercurio a favore, prendete pure le vostre iniziative, specie in campo immobiliare. Dopo aver chiuso con l’attività, totale relax fisico. Amore agitato, poi felice.

Oroscopo 12 agosto Branko: Vergine

Marte in Vergine rende intrigante il vostro amore con questa Luna in Capricorno, sede della vostra fortuna. Come e da dove arriva? Magari attraverso incontri che farete in questi giorni che precedono la vostra stagione astrale (ottima Luna per gli affari in pieno Ferragosto). Confidatevi con amici se dovete risolvere qualcosa.

Oroscopo 12 agosto Branko: Bilancia

Non dsperatevi se vi vedete più pienotte, ma attenti alle piccole intossicazioni che può provocare Luna in Capricorno, bevete molta acqua. Insieme a Saturno non è tranquilla per i genitori del segno, ma è in preparazione Luna piena renderà Ferragosto momento unico per i rapporti affettivi. Fortuna per chi è in attesa di un amore.

Oroscopo 12 agosto Branko: Scorpione

Non siete per le feste, folla, ma non potete chiudervi nel vostro castello, specie oggi. In questa settimana avete due Lune belle e potenti, in grado di farvi superare l’ostilità di certi pianeti: in Capricorno, oggi e domani, e 16-17 in Pesci. Tutto il nuovo, pure un folle amore, può diventare importante! Forza interiore

Oroscopo 12 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 12 agosto Branko: Sagittario

Si mette bene per i soldi, potrebbero arrivare anche attraverso le vie misteriose della fortuna. Ci sono gli elementi astrali per prevedere grandissime novità nella vita personale, famiglia, amore. Straordinaria protezione dal Leone, tre pianeti e Sole mettono le ali al vostro Giove, potete volare dove volete! Un amore passionale la notte di Ferragosto per chi è solo!

Oroscopo 12 agosto Branko: Capricorno

Cielo astrale sereno, almeno rispetto alla posizione dei pianeti in altri segni e l’influsso che esercitano sul vostro. Potete fare programmi di lavoro, per la casa, vita personale – un mese intero sarà senza impedimenti significativi. Qualcuno che contrasterà le iniziative ci sarà pure, ma Saturno non cede, forza realizzatrice invincibile. Ma la vostra fonte di fortuna è l’amore. Luna lo esalta!

Oroscopo 12 agosto Branko: Acquario

Sarà il vostro Ferragosto. Certo ci sono anche i vostri scatti d’ira, l’impazienza, la lentezza nelle cose pratiche Un botto sarà provocato da Luna piena nel segno, che inizia domani sera, benaugurante come quando si stappa uno champagne Viaggi per mare.

Oroscopo 12 agosto Branko: Pesci

Ci sarà una bella sorpresa dopo questo Ferragosto, che vi trova più innamorati che mai. Vivete la settimana della vostra Luna d’agosto (venerdì) in funzione dell’amore. Previsti viaggi come lune di miele, incontri che stregano. Nettuno, nel segno dal 2011, prende possesso del vostro e del nostro mondo.

