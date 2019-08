Oroscopo Branko 14 agosto 2019: cosa aspettarsi dalle stelle?

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 14 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 13 agosto.

Oroscopo 14 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 14 agosto Branko: Ariete

Arriva Ferragosto con buoni propositi per lavoro, professione, affari. Ognuno di voi si guardi intorno e decida se vuole approfittare della pioggia di stelle fortunate, anche per questioni domestiche, proprietà in posti lontani. La situazione astrale in Leone, segno amico d’Italia, è stimolante per tutti, il nuovo che porta sarà migliore. Vita disciplinata. Plenilunio, felice chi vi ama.

Oroscopo 14 agosto Branko: Toro

Fate grande attenzione in viaggio, non solo per il traffico di Ferragosto ma per il vostro Urano e la quadratura che forma con Mercurio in Leone. Scegliete un posto tranquillo, liberatevi da impegni e pensieri faticosi. Luna piena è nervosa (famiglia), ma è un momento. La vista del vostro amore che vi viene incontro col cuore in mano vi emoziona, voi amate davvero.

Oroscopo 14 agosto Branko: Gemelli

L’amore a gonfie vele a Ferragosto. Splende nel cielo lontano, Acquario, la Luna piena, insieme ai generosi pianeti in Leone. Ecco passioni, innamoramenti fulminanti ma duraturi, cioè per sempre. Osservati da Giove e Nettuno, state attenti nelle iniziative pratiche, specie gli aspetti legali delle questioni. Siete a vostro agio nelle discussioni nell’ambiente professionale, per la vostra logica.

Oroscopo 14 agosto Branko: Cancro

Nettuno condiziona le vacanze di tutti, ma per voi è positivo, anche se può diventare troppo idealista, sognante, vago. Atteggiamenti che giovano al rapporto d’amore, che scrive la pagina più bella, specie le nuove conquisteavrete pure voi qualche difetto caratteriale, ma in questo sapete il fatto vostro. Campo finanziario in ripresa, grinta ritrovata e pure soci nuovi.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 14 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 agosto Branko: Leone

Un po’ di trambusto nei rapporti stretti, amore e matrimonio, lavoro e associazioni, ma essendo gli altri pianeti in ottimo aspetto la conclusione è il successo. Seguite la salute, gambe, collo – Marte nel segno non si ferma mai. Viaggio last minute, Corsica, con i festeggiamenti per i 250 anni della nascita di Napoleone.

Oroscopo 14 agosto Branko: Vergine

Siete favoriti per iniziare progetti inediti e nuovi rapporti. Legatevi a nuove idee, che nascono sotto la moderna ispirazione di Urano, cominciate a pensare a nuovi affari finanziari con nuove persone. Luna piena, ottima per la ripresa professionale, apre un capitolo diverso di respiro internazionale, se serve. Molti nuovi amori della Vergine sono nati all’estero. Leitmotiv del 2020.

Oroscopo 14 agosto Branko: Bilancia

Una spettacolare Luna piena che si forma nel punto più alto e fortunato del vostro cielo vi porta fortuna concreta. Sarà pure agitato il mare della vostra estate, specie in famiglia, ma avete Venere e Marte, Giove e Mercurio. Fortuna economica, sollecitazioni professionali, affari. Magnifica la protezione delle amicizie, incontri.

Oroscopo 14 agosto Branko: Scorpione

Arrivano sorprese in amore. Qualcosa di nuovo nel cuore fa pensare il cielo infiammato del Leone (cuore), Luna piena-Acquario (emozioni, esagerazioni), Plutone in Capricorno (incontri in viaggio). Ferragosto indefinibile visto il crogiolo di influssi, con Urano nel campo delle relazioni strette, che taglia per aprire al nuovo.

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 14 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 agosto Branko: Sagittario

Questo cielo che crea possibilità incredibili a partire dall’amore, nuove passioni per chi è solo, la beata gioventù del segno si diverte, viaggia, sperimenta nuove tecniche di lavoro, la generazione del web. Se vi capita in viaggio un tavolo verdeVenere può portare fortuna. Niente stress fisici.

Oroscopo 14 agosto Branko: Capricorno

Vi sentirete vivi e forti, pronti a iniziare nuove corse professionali e storie sentimentali. Si intende che questa Luna piena in Acquario si presenta al momento giusto per famiglia, figli, parenti. Metteteli tutti in riga, se serve, ora avete quell’autorità che fa del Capricorno il segno del grande successo. Amicizie uniche.

Oroscopo 14 agosto Branko: Acquario

A Ferragosto avete Luna piena nel segno, contrastata da pianeti esterni (5), ma quest’onda grande che si avvicina al vostro amore, non vi porterà via nulla, anzi Nettuno dal profondo mare tira fuori un tesoro, che userete dopo il 18.

Oroscopo 14 agosto Branko: Pesci

Molto bene le questioni pratiche, dalle finanze alla carriera, non mancano occasioni per trovare una occupazione, lavoro, collaborazione. Senza rinunciare al meritato relax, per non parlare dell’amore, guardatevi attorno ovunque possono nascere situazioni fortunate. Anche brevi giochi passionali.

Aggiornamento ore 13.00