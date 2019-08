Oroscopo Branko 16 agosto 2019: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 16 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 15 agosto.

Oroscopo 16 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 16 agosto Branko: Ariete

Giove vi accompagna pure nelle iniziative d’affari, offre ottime soluzioni nel settore delle proprietà, le finanze aumentano. Colpi di fulmine.

Oroscopo 16 agosto Branko: Toro

Mantenete la calma per un piccolo inconveniente che potrebbe provocare Luna piena nervosa nei rapporti con le donne, faticosa per le donne Toro (quadratura di Venere) gli uomini invece combattono con Marte. Che Ferragosto! Ma tutto svanisce tra le braccia di un amore che vi aspetta paziente, innamorato come sempre. Amicizie aiutano con le autorità. Recupero veloce.

Oroscopo 16 agosto Branko: Gemelli

Un sogno d’amore si realizza oggi, un incontro ha tutte le caratteristiche romantiche, eccitanti, dei colpi di fulmine, novità nei rapporti di vecchia data, aria frizzante nel matrimonio. Il coniuge non vi vede come siete ora, ricorda l’emozione del primo incontro

Oroscopo 16 agosto Branko: Cancro

Cambiamenti voluti o imposti dalle circostanze, ma alla fine necessari per la vostra crescita e carriera. La donna del segno è bella come le reginette delle sagre paesane d’antan, ottiene dal marito ciò che vuole. L’uomo pensa alle avventure. P.S. Pensate anche agli affari di famiglia.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 16 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 16 agosto Branko: Leone

Ferragosto festa del Sole, siete protagonisti anche nella vita professionale, sociale, ma c’è agitazione nei rapporti con gli altri, provocata da Luna piena in Acquario. Opposta a tre pianeti nel vostro segno non può vincere il confronto, ma dal contrasto capirete con chi avete a che fare. In amore, l’avete capito: è per voi.

Oroscopo 16 agosto Branko: Vergine

E’ stato un anno stressante, avete bisogno di affetto, simpatia, stima e incoraggiamento, prove che anche voi dimostrate a chi amate. Magari non succede nulla di clamoroso, concreto, ma Luna piena in Acquario, segno che annuncia il futuro, segnala per voi una partenza nuova, vigorosa.

Oroscopo 16 agosto Branko: Bilancia

Venere e Giove sono attive anche nei giorni di festa, oggi avete anche una fantastica Luna piena nel punto più alto del vostro cielo, che annuncia emozioni e passioni, siete perdutamente innamorati. Da quando? Non importa, conta solo vivere questo spicchio di azzurro, ma fate presto.

Oroscopo 16 agosto Branko: Scorpione

Giochi passionali di una sera d’estate. Non si tratta di giochi proibiti, avete già superato ogni barriera, ma il desiderio fisico è notevole Marte in Leone? Sì, il pianeta della passione riesce a stimolare ancora di più quando transita in aspetto contrastante, insieme a Venere e Luna. Il plenilunio nasce nel campo della famiglia, situazioni da chiarire. Dopo il 15 le stelle girano, bene.

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 16 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 16 agosto Branko: Sagittario

Se liberi sentimentalmente ma con il desiderio di trovare qualcuno da amare, le stelle aiutano a realizzare un sogno. Tutti i sogni legati all’amore, affetti, famiglia, figli, amicizie sono appoggiati da tutte le stelle, questo è il Ferragosto della vita! Luna piena in Acquario, preziosa per incontri professionali e di affari, atti scritti, viaggi, società Nettuno, cautela cibi e farmaci.

Oroscopo 16 agosto Branko: Capricorno

Cielo completamente positivo, compresi i luminari Sole e Luna piena in Acquario, settore del patrimonio. Lavoro, carriera, denaro, prestigio, fama Indirizzate le vostre antenne nella direzione che sapete, proseguite dopo la vacanza, raccoglierete in autunno. Ma dovete partire sempre dal vostro amore, dalla famiglia. Coltivate per primo il vostro giardino.

Oroscopo 16 agosto Branko: Acquario

Le relazioni affettive significano molto in questo periodo. Luna piena nel segno alle ore 14 e 21, visibile nel cielo dall’altra parte del mondo, ma non temete incide anche sulla vostra storia d’amore. Slancio.

Oroscopo 16 agosto Branko: Pesci

Quando avete bisogno di riflettere, di stare un po’ soli con voi stessi, allora cercate posti che vi somigliano. Qui siete felici, recuperate le energie psicofisiche, dimenticate le pressioni che torneranno dopo il 15, con Marte opposto. Un amore trasparente, unico.

Aggiornamento ore 13.00