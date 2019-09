Oroscopo Branko 16 settembre 2019: i suoi consigli per oggi

Lunedì non solo positivo, splendido. Tutto viene dalla Luna, che prima di domenica vi darà ancora problemi, ma oggi è in postazione amorosa in Ariete, in aspetto diretto con Giove. Ci fa piacere ricordare che questo aspetto (trigono) è considerato anche dalla moderna astrologia come prova certa di fortuna. Specie per l’amore, per chi sogna di avere un figlio, aspetti virili e fertilissimi.