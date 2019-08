Oroscopo Branko 19 agosto 2019: cosa suggerisce l’astrologo

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 19 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 17 agosto.

Oroscopo 19 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 19 agosto Branko: Ariete

Il mese del Leone chiude (venerdì) con una geometria astrale fatta per voi. Arriva nel segno una Luna utile a chiarire situazioni con persone vicine, coniuge, soci in affari, lavoro. Voi sapete ben sdrammatizzare ma tendete ad analizzare troppo gli altri, tanti conflitti nascono cosi. Evitate, abbandonatevi alla passione. Venere, angelo dell’amore, mercoledì diventa affarista (guadagni).

Oroscopo 19 agosto Branko: Toro

Ritorno a casa. Da ieri Marte in Vergine porta una sensazione di vitalità, Venere ancora un po’ nervosa ma mercoledì pure lei prende posto nel campo dell’amore e fortuna, si calmerà anche l’agitazione familiare. Giove illumina relazioni sociali e amicizie, è più affidabile per le finanze di Mercurio in Leone. Proprietà ereditate o in regalo, buone vendite-acquisti di case.

Oroscopo 19 agosto Branko: Gemelli

Gli amori nati con la congiunzione Venere-Marte in Leone sono sempre passionali ma si tratta spesso di attrazioni che passano, cosa che non può succedere ora con Marte in Vergine e anche Venere, mercoledì. Entrambi contro Giove e Nettuno, non è più tempo di frivolezze, approfittate di Mercurio ancora incisivo, sistemate le collaborazioni (aspetti legali). Luna, folle emozione.

Oroscopo 19 agosto Branko: Cancro

Dormito bene, niente sogni strani? Un banale mal di testa è possibile a causa di Luna in Ariete, ma non rinunciate ai programmi stabiliti. Partite, se avete deciso, lavorate se dovete riprendere le attività (Marte laborioso). Forse le stelle amorose sono un po’ distanti, vi manca un amore allegro, ma non è possibile che la responsabilità sia sempre dell’altra persona. Sistemate casa, orto, vigna

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 19 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 19 agosto Branko: Leone

Fino a venerdì, Sole transita nel segno, siete i principi delle stelle, oggi illuminati dalla speciale Luna che splende nel segno dei rapporti lontani, professionali o affettivi. Nei rapporti vicini, specie di lavoro, cominciano le tensioni. Avete ottima capacità di reazione e intervento, affrontate subito e direttamente ogni problema, incomprensione. Mostrate la nobiltà del vostro carattere, dite la verità.

Oroscopo 19 agosto Branko: Vergine

Non sono più vaghe le vostre stelle, Marte inizia il grande aspetto con Saturno e Urano, grandi anche i risultati che si annunciano nel lavoro e attività commerciali, da intraprendere oggi stesso. Luna è perfetta e vi segue fino all’arrivo di Venere e del Sole nel segno, incredibili occasioni lontano e in viaggio. Pagina degli incontri bellissima e includiamo anche gli incontri passionali.

Oroscopo 19 agosto Branko: Bilancia

Settimana non male per attività professionale e questioni finanziarie, energia positiva arriva dal Sole in Leone con Mercurio, ottima combinazione per trattare, incassare. L’odierna turbolenza è provocata da Luna opposta in Ariete (collaborazioni) e dalla quadratura con Saturno. Effetti possibili sulla forma fisica, dolori alle ossa e testa in fiamme. Richieste dai parenti. Avventure sexy.

Oroscopo 19 agosto Branko: Scorpione

Luna nel coraggioso Ariete, segno che per voi influenza lavoro, salute. Bisogna possedere anche coraggio per andare avanti in un ambiente ostile e refrattario alle vostre proposte e richieste, ma le asprezze degli altri non vi smontano più di tanto, voi sapete essere molto più aspri con le parole. Ma non usate troppo questa vostra capacità di parola, neanche in amore. Ora si accendono le stelle!

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 19 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 19 agosto Branko: Sagittario

Conviene fare un ulteriore sforzo per il successo professionale e finanziario, prima che abbiano inizio manifestazioni contrarie delle persone dell’ambiente circostante. Da ieri il vostro segno è sottoposto alla pressione di Marte in Vergine, che in settimana avrà la congiunzione con Venere e Sole: le solite agitazioni nel mese della Vergine, ma quest’anno (Giove) prendi i soldi e scappa!

Oroscopo 19 agosto Branko: Capricorno

Balla con i lupi: una danza che vi piace e avete praticato con successo prima di Saturno, ma ora dovete riprendere le lezioni, ci vuole altra musica e altri passi per arrivare al punto da conquistare. Prendete una pausa, Luna è fuorviante in Ariete, Marte in Vergine deve sistemarsi bene per guidarvi da venerdì nel periodo più alto dell’anno. Presenza, severità in famiglia, dolcezza infinita in amore.

Oroscopo 19 agosto Branko: Acquario

Liberi da Marte ma non ancora pronti per spiccare il volo verso obiettivi molto ambiziosi, pensiamo alla professione e alle finanze, dove è richiesto specie il favore del Sole. Oggi però avete una Luna intraprendente e orgogliosa in Ariete, che vi dà la prima spinta nella lotta per un nuovo successo. Solo questo vi deve interessare ora, il successo che vi distingue dalla massa. Voi siete unici.

Oroscopo 19 agosto Branko: Pesci

Concorrenza leale o sleale, non c’è bisogno di indagare chi e come, seguite la strada tracciata con la consapevolezza che potranno esserci intoppi e opposizioni nel mese della Vergine, che parte il 23. In quel segno si daranno appuntamento pure Venere e Sole, ma avete Mercurio (lavoro, incontri verbali e scritti) ancora nel punto giusto fino al 29. Seguite gli aspetti legali delle questioni. Amore.

Aggiornamento ore 13.00