Oroscopo Branko 2 settembre 2019: i consigli dell’astrologo

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 2 settembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 31 agosto.

Oroscopo 2 settembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 2 settembre Branko: Ariete

Luna opposta indica reazioni troppo emotive alle osservazioni anche da parte della famiglia. Le problematiche si presentano di nuovo nei rapporti con l’ambiente professionale, dove Saturno può avviare nuove lotte per il potere, la supremazia di un gruppo. Lavoro personale, iniziative sono di una bellezza unica. Per chi uscisse da un legame, una nuova persona è all’orizzonte, arriva il 5-6.

Oroscopo 2 settembre Branko: Toro

Ciò che state seminando sotto la Vergine spunterà dalla buona terra, crescerà, fiorirà, darà frutti. Fino a sera Luna in Bilancia ottima per colloqui di lavoro e qualche confronto inevitabile, ma quanto al profitto immediato vi farà vincere l’aspetto Sole e Marte congiunti accanto a Venere e Mercurio. Donne in amore. Lei, magnifica, guarda verso qualcuno che la osserva da lontano…

Oroscopo 2 settembre Branko: Gemelli

Luna bella nel cielo dell’amore, ma la notizia giunge gradita a innamorati e giovani, voi sposati aspettate nuove di altro tipo, magari soldi e lavoro. Arriveranno prima dell’autunno, in settimana prestate attenzione a tutti, ai cambiamenti nel mondo del lavoro, qualcuno cerca di passarvi sopra. Un cambio nelle collaborazioni, se ve lo propongono l’8 o 9 pensateci bene. Non dura.

Oroscopo 2 settembre Branko: Cancro

Luna ancora agitata in Bilancia, come voi, la famiglia, le persone nel lavoro, persino i vicini di casa. Sentimenti compulsivi. Causa la passeggera fragilità di pensiero meglio discutere e programmare l’attività domani con Luna Scorpione. Il primo quarto del 6 accresce il vostro potere d’acquisto, come cresce il vostro fascino sensuale, tutt’altro che discreto! Vi piace essere ammirati.

Oroscopo 2 settembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 2 settembre Branko: Leone

La lunga felice estate trova oggi l’aiuto legale-burocratico atteso, grazie a Luna Bilancia, (giustizia, avvocati). Chi svolge queste attività sta vivendo un periodo di intenso lavoro e maggiori incassi! Ancora meglio e senza problemi il 5 e il 6. Nasce Luna primo quarto in Sagittario, accanto a Giove: fortuna per presente e futuro. Qualche incognita domani e mercoledì, Luna in Scorpione, velenosa.

Oroscopo 2 settembre Branko: Vergine

Affinché possiate programmare attività e cose personali (pure un controllo medico), ricordiamo che fino a giovedì siete seguiti da Luna generosa in grado di farvi avere il denaro che attendete. Questa mattina Marte si avvicina al Sole nel segno, è un’energia così forte che vi permette di osare anche ciò che di solito temete. Impegnatevi molto, presto ci sarà un aspetto non indicato per fatica, lavoro.

Oroscopo 2 settembre Branko: Bilancia

Buone notizie finanziarie, segnali ottimi pure sul fronte legale grazie a Luna oggi nel segno, che resta positiva pure nei prossimi giorni fino al bel primo quarto di venerdì 6, congiunto a Giove. Migliorano le stelle! Quando la fortuna bussa alla porta bisogna aprire subito. Importante è prendere decisioni senza tergiversare. Rivincita nell’aria. Piacevole e costruttiva una relazione nata da poco.

Oroscopo 2 settembre Branko: Scorpione

Viaggi da programmare, chi invece si trova lontano dal solito ambiente deve accettare i segnali di simpatia, cortesia, ammirazione altrui. Importante è essere aperti al mondo, anche chi non è più giovanissimo, perché noi già guardiamo il vostro cielo futuro (Giove in Capricorno) che vi aprirà porte impensate. Oggi, tutto è come volete voi, grande sicurezza nelle vostre azioni, nel fascino.

Oroscopo 2 settembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 2 settembre Branko: Sagittario

Forse avrete già fatto qualche storia per quel Mercurio in Vergine, oggi però sarà a ragione. Mercurio si congiunge al Sole, Venere va in quadratura diretta a Giove, in teoria transiti inconcludenti. Ma la stimolazione della Luna può avere effetto su relazioni sociali, incontri di lavoro e amicizie, da non sottovalutare l’aiuto in tribunale, notaio. Venerdì 6 festeggerete l’amore.

Oroscopo 2 settembre Branko: Capricorno

Le emozioni sono forti, prepotenti, ma tutto si può spiegare con un quadro astrale ricco di transiti, alcuni non privi di rischio. Difficile resistere agli impulsi, ma cedendo, potreste andare incontro a inconvenienti futuri. Fermezza nel lavoro, domani Luna più decisa, scorpionica, recupererete la vostra capacità si leggere nel pensiero altrui, anticipare le mosse. Grande l’amore. Conquiste!

Oroscopo 2 settembre Branko: Acquario

Chi cerca relazioni amorose serie, o avventure passionali senza progetti futuri, sarà accontentato già in settimana, in ogni caso prima della fine di settembre. Previsioni molto positive anche per i soldi, finalmente, che vengono annunciati da Luna primo quarto in Sagittario, segno amato, tra giovedì e venerdì. Segnali a favore pure oggi, ma da interessi lontani. Domani Luna in Scorpione, aspettate.

Oroscopo 2 settembre Branko: Pesci

Luna è appassionata anche in Bilancia ma domani e mercoledì in Scorpione sarà più sexy, esplicita, guarda e trova, non chiede ma pretende. Questa settimana è perfetta per chi è in vacanza, come anticipato dalle nostre stelle in tempi giusti, tanti, infatti, sono i piccoli ma fastidiosi impedimenti nella realizzazione del lavoro, affari. Infiammazioni provocate da influssi contrari, ambiente agitato.

