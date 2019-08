Oroscopo Branko 20 agosto 2019: la giornata secondo le stelle

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 20 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 19 agosto.

Oroscopo 20 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 agosto Branko: Ariete

Felicità, semplicemente e naturalmente felicità. Gli amori nati quest’estate, la passione ritrovata nel matrimonio, oggi ricevono la conferma di Luna nel segno e il saluto di Venere che lascia il Leone per diventare domani ottima agente professionale e affarista. Liete novità anche per i figli, specie figlie, di cui siete orgogliosi. Gravidanze a sorpresa. Aperture nel lavoro, studio, affari. Guadagni.

Oroscopo 20 agosto Branko: Toro

Quello che annunciamo sarà più evidente nel periodo che inizia già domani con la vostra Luna d’agosto e Venere che va in Vergine, dove Marte l’aspetta impaziente, inizierà la danza della fortuna, amicizia, amore. Resta il disturbo di Mercurio fino al 29, ma sono le solite faccende di famiglia, senza nuovi problemi. Ritardi nelle questioni scritte, con le istituzioni. Siate pazienti.

Oroscopo 20 agosto Branko: Gemelli

Le stelle sono state così care con voi tutto l’anno, ma ora un cambio di transiti richiederà impegno e fatica fisica e mentale. Avete già Marte in aspetto severo, aggressivo (quando sarà quadrato alla Luna), domani Venere passa pure lei nel campo della famiglia, prevedibile qualche crisi con parenti, figli, nuore, spese extra per la casa. Ma Mercurio fino al 29 è un bancomat.

Oroscopo 20 agosto Branko: Cancro

Luna in Ariete: ambiente professionale, persone, con cui dovete trattare o discutere, è inevitabile perché è in ballo un vostro successo. Partecipate senza coinvolgervi emotivamente nelle discussioni, siete troppo sensibili alle critiche. Rimandate questioni finanziarie se da loro dipende il futuro della vostra attività, aspettate domani, altra Luna, altra Venere con Martequalcuno dovrà ricredersi

Oroscopo 20 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 agosto Branko: Leone

Dicono che la fortuna è femmina, di sicuro il destino è maschio, non sente ragioni. Avete avuto il privilegio, nella stagione del compleanno (fino a venerdì) di conoscere la fortuna in amore e un generoso destino con denaro, fama, lavoro. Ma se qualcosa non ha funzionato, Giove dice che è giusto così. Luna oggi vi porta in prima fila a vincere! Innamoramenti last minute, grazie Venere!

Oroscopo 20 agosto Branko: Vergine

Le belle novità sono un anticipo di un’ottima stagione di compleanno, Marte è già con voi e vi spinge avanti nella conquista di una posizione professionale di alto livello. Quello che dovrete migliorare è lo status, ma le parole non bastano, ci vuole tecnica, matematica, pragmatismo. Solo il rapporto d’amore ha bisogno di momenti di abbandono e per fortuna ci penserà Venere già domani.

Oroscopo 20 agosto Branko: Bilancia

Luna ancora in Ariete, un fuoco che brucia i vostri soldi, ma con Venere così bella le spese sono per avvenimenti lieti. Cosa usuale per la Bilancia cha ama i festeggiamenti. Meno gentile la Luna per i rapporti con avversari, concorrenti professionali, ma può avere un’azione corroborante nei rapporti, aiuta a dire ciò che si pensa. Fatelo ora, con Giove (fortuna) molto generoso con voi, cambiate.

Oroscopo 20 agosto Branko: Scorpione

Gli impegni per i prossimi mesi, progetti, imprese, ora trovano strade più facili per l’impulso innovativo di Marte già presente nel campo degli incontri e relazioni sociali, domani sarà raggiunto da Venere ma avete ancora cose da chiarire nelle collaborazioni. Settore che più risente della pressione del Leone e di Urano in Toro, che pur criticando porta freschezza nei rapporti coniugali.

Oroscopo 20 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 agosto Branko: Sagittario

Giove nel segno aiuta a sognare una vita a due che lascia spazio all’allegria, ai giochi leggeri dell’amore. Cose che danno respiro ai rapporti di fresca data, al matrimonio appesantito dalle troppe responsabilità per i figli, casa, parenti anziani. Non accendete lotte in famiglia, Marte e Venere sono contro, ne avrete abbastanza nel campo del lavoro, affari. Non siete simpatici a tutti? Pazienza.

Oroscopo 20 agosto Branko: Capricorno

Nella vita personale potrebbe nascere una lotta emotiva di potere con qualcuno, anche nel mondo degli affetti. Succede se avete accumulato forti tensioni nei rapporti con chi vi è vicino. Le relazioni familiari sono le più esposte a questo strano gioco di potere che dovreste semmai spostare verso il mondo esterno: lavoro, carriera, affari. Visto che agitazione provoca Luna-Ariete. Relax e amore!

Oroscopo 20 agosto Branko: Acquario

A qualcuno, invece, questa Luna arietina porta un amore caldo. Marte è già attivo in postazione passionale, Venere lancia un’ultima freccia verso qualche matrimonio, non possono mancare neanche oggi discussioni in famiglia e con il clan, come foste tutti in partenza verso una nuova avventura. Ciò vuol dire che siete di nuovo in movimento, on the road, anche se legati alla casa.

Oroscopo 20 agosto Branko: Pesci

Marte in opposizione interessa rapporti stretti, associazioni, matrimonio, incontri passeggeri (molto erotici). Non sarà di tutto riposo, specie quando si scontrerà con qualche Luna negativa (è già in conflitto con Nettuno e Giove, cautela nella salute), se vi assale l’ansia trasformatela in abbraccio amoroso. Nuova stagione professionale parte con qualche dubbio, ma liberi da problemi con alleati.

