Oroscopo Branko 21 agosto 2019: cosa dice l’astrologo per oggi

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 21 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 20 agosto.

Oroscopo 21 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 21 agosto Branko: Ariete

Mercoledì è il giorno di Mercurio, astro del commercio, affari, compravendite, aiuta a trovare buone occasioni, adatto per esprimere le vostre opinioni. Ma non aspettate che le occasioni arrivino da sole, il transito vuole azione diretta, costante, datevi da fare! Puntate tutto sul vostro successo, anche investimenti per la casa, famiglia, figli, l’amore lo farete domani. Diplomazia con le autorità.

Oroscopo 21 agosto Branko: Toro

Giorno in cui spunta qualcosa di bello, utile, inaspettato, felice. Alle nove Venere dal critico Leone si trasferisce in Vergine per abbracciare il suo amante Marte. Grandi soddisfazioni sentimentali-carnali anche per Luna nel segno che si congiunge a Urano: alzate la voce se serve (lavoro, casa). Ma pure la persona amata ha le sue ragioni. Cose e metodi nuovi, rinnovatevi.

Oroscopo 21 agosto Branko: Gemelli

Sempre più forte la tensione nell’ambiente di lavoro che cade nel segno dei Pesci, e da oggi anche Venere si oppone al settore del successo. Non significa che non riuscirete a ottenere le vostre gratifiche ma non aspettatevi medaglie immediate, Giove critica persone scelte in passato. Discussioni in casa, cambiamenti, siate pronti venerdì. Non è un buon clima per fare politica.

Oroscopo 21 agosto Branko: Cancro

C’è sempre una via d’uscita e voi la trovate. Sarà il caso, la fortuna, il carattere, la formazionevi salvate sempre. Grazie all’aiuto improvviso della gente, certo, ma a noi interessa quello delle stelle. Luna in Toro è testarda quanto basta per andare avanti, Marte le dà una mano e a voi la forza di rispondere agli attacchi. Venere, musa del vostro amore, ingentilisce tutto. Fino al 14 tutto ok.

Oroscopo 21 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 agosto Branko: Leone

Peccato per Luna in Toro congiunta a Urano, tensione che può scoppiare nell’ambiente affari e carriera, come nel privato. Si tratta di esplosioni momentanee. Basta restare fermi sulle proprie posizioni e non rischiare fisicamente (cadute, mani delicate, gola). Si oppone a questo disturbo un aspetto che annuncia successo nelle trattative finanziarie e non solo. Fare il re è nel vostro destino

Oroscopo 21 agosto Branko: Vergine

Molto fortunati gli interessi che hanno a che fare con il lontano, investimenti, nuove imprese danno riscontri quasi immediati. Luna perfetta con Urano in Toro per aprire un’azienda, fabbrica, negozio Insomma dovete tornare a pensare alla grande! Curioso come riuscite a essere sensuali, disponibili a innamorarvi, aperti a eccitanti, nuovi giochi d’amore, arriva Venere alle 9 e si congiunge a Marte

Oroscopo 21 agosto Branko: Bilancia

Marte nel segno che vi precede è un transito insidioso, ambiguo, ma vi fa sentire chi agisce contro di voi, alle spalle. E non solo in ambito professionale, dove ora non siete in pieno fiore, ma anche in situazioni private. Il problema è il solito, il rapporto di collaborazione: siete diversi dagli altri, nasce tutto da qui. Ma oggi Mercurio e Giove brillano per voi. Relax pure in amore, sarà più bello.

Oroscopo 21 agosto Branko: Scorpione

Un’altra vita, un altro amore ti darò. Venere, dea dell’amore e stella della fortuna, raggiunge alle 9 una posizione favorevole per incontri d’amore e lavoro. Torna vivo il campo delle relazioni sociali, oggi indispensabili. Ma ci saranno pure incontri di terzo tipo, avventure estemporanee che vi si addicono, come le fughe tra le frasche care agli innamorati di un tempo. Luna-Urano, rischio gaffe.

Oroscopo 21 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 agosto Branko: Sagittario

Sarete a volte un po’ avidi con la geometria astrale formata dai pianeti in Vergine, nemica carissima, perché così diventa Marte sulla terra che produce denaro, come Venere che stamattina raggiunge la stessa posizione, controllatevi d’ora in poi. Perché non avete bisogno di corse ansiose, il successo professionale è stimolato proprio da queste presenze. Oggi fate pure il passo più lungo

Oroscopo 21 agosto Branko: Capricorno

Un’ iniezione di sessualità. Sarete una sorpresa per chi vi immagina freddi, cerebrali. Idea che alcuni hanno della donna Capricorno, ma non sanno del fuoco sotto la cenere. Venere e Marte in Vergine fino al 14 settembre, oggi Luna in Toro con Urano, nessun pianeta contro, ma vi rendete conto dell’occasione? Lanciatevi verso l’obiettivo ambito, ce la farete! Organizzate le nozze o altro.

Oroscopo 21 agosto Branko: Acquario

Non saltiamo ancora dalla contentezza perché Luna è in Toro congiunta a Urano, ma avete Venere di nuovo positiva, dalla Vergine sarà utile per affari, lavoro, studio, carriera. Importante è superare l’ultimo piccolo ostacolo di Mercurio e Sole in Leone, che rende incerta qualche associazione e non ispira parole romantiche tra i coniugi. P.S. Luna con voi nel week end, fate un progetto domestico.

Oroscopo 21 agosto Branko: Pesci

Crisi nell’ambiente, ma è un fatto consueto dopo le ferie e certo non siete i soli ad avere qualche perplessità circa le novità che si presentano. Dovrete però seguire bene le collaborazioni perché c’è ancora un forte Giove che si scontra con Venere in entrata in Vergine. Cautela con gli organi della digestione, fegato stressato anche da Marte. Il buono di Venere opposta: accelera il matrimonio.

