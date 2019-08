Oroscopo Branko 23 agosto 2019: i consigli dell’astrologo

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 23 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 22 agosto.

Oroscopo 23 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 23 agosto Branko: Ariete

Le stelle del week end concludono il periodo vacanziero, il passaggio del Sole da Leone a Vergine apre una nuova e proficua fase nel lavoro, professione, affari. Non significa che non ci saranno occasioni di divertimento e allegre compagnie che il vostro segno predilige, ma dovete sfruttare le occasioni che oggi stesso porta la Luna nel campo delle proprietà e dei soldi. Nel pomeriggio un altro evento a favore: Luna va in Gemelli e cambia in ultimo quarto, perfetto per questioni scritte, accordi, brevi viaggi (più per affari che svago), rapporti con le persone vicine. Amore sensuale.

Oroscopo 23 agosto Branko: Toro

Di giorno in giorno miglioramenti nel cielo sentimentale e in campo professionale, concluderete la vostra estate, che non è partita con situazioni astrali facili, con successo ed emozioni nuove e forti che vi faranno vivere di rendita nelle prossime stagioni illuminate da Giove. Intorno alle 12, Sole esce dalla faticosa posizione in Leone, passa in Vergine, segno fratello e punto della fortuna. E’ il cambio astrale più importante ma nella stessa posizione avete Marte e Venere, primo colpo di fortuna in affari! Primo incontro d’amore che può avere sviluppi incredibili.

Oroscopo 23 agosto Branko: Gemelli

Cambio stagionale non gradito al vostro segno. Dopo la festa del Sole in Leone, oggi il luminare transita in Vergine, chiede un atteggiamento più responsabile con il mondo vicino: famiglia, figli, parenti. Siete stati gratificati da stelle positive per un anno, qualche transito impegnativo tocca anche a voi, ma alla fine risolverete nel migliore dei modi. Per favorirvi nelle decisioni e imprese, specie nei confronti di autorità, collaborazioni, il periodo più intenso va da oggi dopo mezzogiorno al 14 settembre, sfrutterete bene le risorse accumulate. Riunione di famiglia stasera.

Oroscopo 23 agosto Branko: Cancro

Arriva al momento giusto l’aiuto del Sole dalla Vergine, siete stanchi della lunga opposizione di Saturno dal Capricorno, aspetto che può sempre provocare problemi nelle collaborazioni, intesa difficile nel matrimonio, ma ora avete la protezione di Venere, Marte e Urano, bastano loro a creare successo, trovare l’amore. In mattinata Sole e Mercurio favoriscono denaro e affari domestici, Luna in Toro propizia incontri, in serata va in Gemelli, riposate. Cielo astrale in gran movimento, troppo per il vostro segno che ama rilassarsi al sole, ma questa è la fortuna – bisogna dare per avere.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 23 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 agosto Branko: Leone

Ciao, Sole! Alle ore 12 e 2 minuti termina il vostro bel mese zodiacale, inizia quello della Vergine, poi della Bilancia, significa che le buone stelle proseguono con la protezione che vi hanno dedicato nei mesi passati. La più importante è la fortuna di Giove, che vi toglie con eleganza dalle situazioni professionali ingarbugliate, ma cercate di non approfittarne troppo. Resta come nemico Urano in Toro, che chiameremo in causa anche in futuro, ma ora la sua pressione su lavoro-affari è positiva, vuole fare di voi persone nuove! Luna innervosisce l’amore. Non portate problemi di lavoro in casa.

Oroscopo 23 agosto Branko: Vergine

Ciao Sole! Sarà un bel compleanno, la stagione apre alle 12 e 2 minuti, con l’arrivo del Sole nel segno, ma già in mattinata succede qualcosa di positivo per l’attività, specie se siete in viaggio. Da oggi in poi l’attenzione dovrà essere rivolta alla carriera, studio per i giovani, professione e ricerche di ingaggio, ma dovrete trovare collaborazioni valide. C’è sempre qualche incognita in questo settore, causa Giove. Segnali di stanchezza nel pomeriggio, primo quarto in Gemelli, festeggiate con moderazione. Restate un po’ in relax. Amore, non diciamo nulla per non rovinare la sorpresa.

Oroscopo 23 agosto Branko: Bilancia

Bella Bilancia come vi maltratta Saturno in Capricorno, ora ringalluzzito dal Sole in Vergine! L’oroscopo generale registra aspetti faticosi, sarete così preparati ad affrontare i problemi nel vostro mondo, ma splendono anche luci positive che invitano alla gioia di vivere. Da oggi il vostro anno personale si avvia alla conclusione, tra un mese inizierà una nuova stagione di compleanno, chiedetevi come vi siete comportati negli ultimi dodici mesi, cosa è scaduto, cosa iniziato. Verso sera ultimo quarto in Gemelli allontana il pensiero di un amore finito, qualcosa riunisce i coniugi.

Oroscopo 23 agosto Branko: Scorpione

Impenetrabili, le esperienze arrivate nel 2019, non negative nel vero senso della parola ma neanche esaltanti, vi hanno resi più forti: guardate seduti sulla riva del fiume le cose che passano davanti ai vostri occhi che vedono lontano, Nettuno vi fa sentire cose che i più non si sognano nemmeno, per questo vincerete le vostre battaglie solitarie. C’è stato anche un amore che vi ha lasciato qualcosa di non facile da rimuovere, ed è successo proprio in questa stagione tra Leone e Vergine, ma oggi c’è Urano che taglia i rami secchi. Avete ritrovato il gusto dell’avventura, vivete di attimi.

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 23 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 agosto Branko: Sagittario

Mattinata con Sole ancora in Leone, favorisce spostamenti e viaggi di ritorno, poi passa in Vergine e Luna inizia la fase ultimo quarto in Gemelli, situazione stressante sotto ogni punto di vista. Nella salute i punti deboli sono stomaco, fegato, gambe, spalle, braccia. Annotazioni che vogliono solo invitarvi alla cautela, non c’è bisogno di fare le cose in fretta, neanche nel lavoro perché rischiate di sbagliare. Azzardato fare transazioni finanziarie con Luna in Gemelli contro Nettuno, piuttosto fate un passo nelle conquiste d’amore. Siete un po’ in ritardo, il coniuge chiede dove è il vostro cuore.

Oroscopo 23 agosto Branko: Capricorno

La forza di Saturno o la forza del destino vediamo che inizia un traffico planetario intenso, senza precedenti. I pianeti, tutti, lavorano nel profondo del vostro cuore, scavano la terra del vostro segno e trovano una fresca sorgente, è la vita che si rinnova, in ogni suo aspetto! Un’esistenza nuova? Sì, se lo volete. Il Sole intorno a mezzogiorno, mentre la Luna è ancora nel campo della fortuna,Toro, inizia il transito in Vergine, illumina Venere e Marte in quel lontano segno, grande, fedele, amico del vostro. I piccoli fastidi nella salute non impediscono di essere felici, creativi, produttivi.

Oroscopo 23 agosto Branko: Acquario

Come dice spesso il nostro oroscopo quando il cielo astrale non offre grandi possibilità, le stelle girano. Infatti, eccovi oggi con Sole che esce dall’opposizione e inizia a illuminare la Vergine, nuovo fosforo per il vostro cervello. Nascono idee originali, quelle invenzioni particolari, tipiche del vostro segno, che avranno la possibilità di essere realizzate. In Vergine sostano anche Venere e Marte, che esercitano una bella influenza passionale sui rapporti esistenti, il matrimonio ritrova atmosfere romantiche, propizia incontri che non lasciano scampo. Una strega la Luna, stasera.

Oroscopo 23 agosto Branko: Pesci

Le nostre previsioni sin dall’inizio del mese hanno anticipato le nuove forti opposizioni al vostro segno che sarebbero cominciate prima con Marte e Venere in Vergine e oggi con il Sole. Quel segno governa le vostre relazioni più strette e l’effetto può essere doppio: intese che nascono, intese che finiscono. Non ci sono compromessi, tecniche che gli astri non conoscono, decidete voi come orientarvi in questo momento un po’ confuso, ma assicuriamo passeggero. Luna ultimo quarto stasera in Gemelli, dedicatevi alla famiglia, organizzate eventi dei figli, mantenetevi in forma.

Aggiornamento ore 13.00