Oroscopo Branko, 24 settembre 2019: la giornata segno per segno

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare? Il Leone fa per voi. Oggi e domani, Luna regale in quel segno incide subito su lavoro, professione, affari. Lanciatevi nelle collaborazioni o contro, secondo la vostra posizione, ma per Luna nuova in Bilancia, il 28, dovrete avere un programma sicuro in mano. Non solo rose e fiori, il matrimonio ha anche qualche spina, facile da estrarre.