Oroscopo Branko 26 agosto 2019: i consigli guardando le stelle

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 26 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 24 agosto.

Oroscopo 24 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 24 agosto Branko: Ariete

I vostri sforzi saranno ben retribuiti, proseguite nelle iniziative e imprese, professionali e immobiliari, e non lasciatevi condizionare da quello che dicono in tv, la vita è qui, ed è la vostra vita! In affari, neanche l’amore vi deve condizionare, la partita che inizia mercoledì e si infiamma venerdì è una di quelle che fanno vincere il campionato. Fate qualcosa per il corpo. Stomaco.

Oroscopo 24 agosto Branko: Toro

Il settore più battuto dalle stelle finora è famiglia e rapporti vicini, questa settimana, che inizia con Luna ottima per chiarire con i parenti, diventa straordinaria venerdì, Luna nuova. Affrontate subito una persona vicina, pure un rapporto di lavoro-affari, offrite disponibilità, poi farete ciò che vorrete. Bene in amore, luce splendida sulle amicizie, persone in alto si interessano a voi.

Oroscopo 24 agosto Branko: Gemelli

Mercurio fino a giovedì in Leone, ottimo per incontri, brevi viaggi, discussioni, atti scritti. Abili mediatori, insuperabili nel trovare nuove opportunità e guadagnare, ma siete portati agli intrighi. Giove, legge, potere, Stato, politica, è severo: tutto va fatto in modo trasparente. Marte spinge alla polemica. Amori recenti camminano su una lastra di ghiaccio. Concentratevi sulla famiglia.

Oroscopo 24 agosto Branko: Cancro

Comunque vada sarà bene per voi, alla fine. Settimana quasi per niente estiva, se non per questa Luna nel segno oggi e domani, che vi porta il profumo del mare, quel granchio sullo scoglio mai catturatoBene, ora però dovete catturare qualcosa: un affare, lavoro, posizione, successo, una vittoria su un concorrente non così invincibile. La vostra Luna sarà molto fortunata il 30-31.

Oroscopo 24 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 24 agosto Branko: Leone

Una certa avidità di guadagno, potere, onori. Fa parte del vostro carattere regale, ma dovete tenere conto della situazione generale che non consente neanche a voi di strafare. Ma non vi accontenterete di ciò che passa il convento, fate le vostre mosse il 28, 29, vi aiuterà Luna nel segno e Mercurio che salutandovi lascerà un pensiero d’amore con un bonifico per il vostro successo. Amore, un anello.

Oroscopo 24 agosto Branko: Vergine

Come annunciato il 23, inizio della vostra stagione, per circostanze fortunate le stelle del lavoro, studio, affari, sono disposte in modo da favorire il vostro segno. La settimana è un gioiello pure per l’amore, giusta per sistemare la famiglia, provocare un terremoto nell’ambiente professionale, concentrate le iniziative ambiziose il 30, 31 (Luna nuova). Oggi Luna buona per viaggi, incontri.

Oroscopo 24 agosto Branko: Bilancia

Sforzatevi di sviluppare un atteggiamento positivo nelle inevitabili ma comuni contrarietà. Chi non ha qualche problema in casa, lavoro, collaborazioni, affari? Il punto è che voi assorbite i problemi con il corpo, ma la salute è meno solida di quanto si crede, oggi Luna in Cancro chiede relax. Pausa fino a mercoledì, Luna si lega a Giove, vi incanterà la visione di una persona che amate molto

Oroscopo 24 agosto Branko: Scorpione

Premiato il vostro scetticismo dei mesi passati, vedrete cadere molti che sembravano avanti, brilla una luce fortunata per le finanze, andate in quella direzione, venerdì e sabato concluderete agosto soddisfatti! Mercurio, ultimo ostacolo, giovedì si unisce ai pianeti in Vergine, oggi Luna in Cancro è una zingara in amore, si nasconde dietro la nuvola della gelosia, ma vi lancia un portafortuna

Oroscopo 24 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 24 agosto Branko: Sagittario

Forse sarà questa la settimana più tosta della vostra estate, che resta comunque e si concluderà come una bella stagione della vostra vita. Per alcuni movimenti planetari che si dirigono contro il vostro Giove, quindi contro voi, mettetevi in posizione di autodifesa, che non significa che ci saranno per forza guerre Fondamentale per molte collaborazioni Luna nuova 30-31. Cautela salute.

Oroscopo 24 agosto Branko: Capricorno

Le superficialità che vediamo, sentiamo non sono gradite a Saturno, ma proprio nell’incompetenza Capricorno vince. Attenti alla falsa Luna in Cancro Luna che apre la settimana, aspettate prima di fare richieste, proposte, che Mercurio passi in Vergine, giovedì, poi Luna nuova il 30-31. Avrete le maggiori possibilità di riuscita, rivincita. Belli i vostri segreti. Matrimonio, nascite si realizzano.

Oroscopo 24 agosto Branko: Acquario

E’ sempre necessaria prudenza nei rapporti con gli altri, o un esercizio di diplomazia che vi riesce sempre bene, ci sono ancora tre giorni di opposizione di Mercurio e anche a Luna sarà in Leone, ma già stamattina si nota un miglioramento proprio nel lavoro, affari. Dopo ultimo quarto Luna è oggi in Cancro e si unisce a Venere e Giove a favore del vostro amore. Se instabile, si può aggiustare.

Oroscopo 24 agosto Branko: Pesci

Dopo mesi di bello stabile, in agosto, con l’ingresso dei pianeti in Vergine, sono iniziati i primi disturbi stagionali. Potete contare su grandi pianeti, forze cosmiche in grado di cambiare il corso degli avvenimenti, oggi Luna è in stato di grazia, Cancro. Succederà qualcosa che vi farà esclamare: però chi l’avrebbe detto, quella persona, quella fortuna! Pronti al rinnovamento, Luna del 30-31.

