Oroscopo Branko 26 luglio 2019: le previsioni dell’astrologo

Ecco le previsioni del giorni in base all’oroscopo a cura di Branko. Le anticipazioni della giornata del 26 luglio secondo le stelle, segno per segno Ecco invece le previsioni per la stessa giornata in base all’oroscopo di Paolo Fox, se intendete consultare anche quanto anticipato dall’altro celebre astrologo.

Oroscopo 26 luglio Branko: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 26 luglio Branko: Ariete

Gelosia e passione come sempre, anche se in questo periodo l’aspetto è magnificato a causa di Giove. In effetti, questa estate sarà una grande bolla d’amore. Presto raggiungerai la felicità assoluta, ma occhio al portafogli.

Oroscopo 26 luglio Branko: Toro

Negli ultimi tempi tanti grattacapi: Branko consiglia di dedicarsi alle vacanze, programmando le ferie. Ti piace la cura della sostanza piuttosto che l’aspetto. Devi staccare la spina.

Oroscopo 26 luglio Branko: Gemelli

La mattinata inizia con un po ‘di stanchezza. Luglio è stato un buon mese, tutto è andato bene. Nei prossimi giorni sarai in grado di seguire un’altra realtà professionale o finanziaria. Sono previsti viaggi molto felici, anche se non manca il traffico.

Oroscopo 26 luglio Branko: Cancro

Tutto intorno a te migliora, compreso tu. Oggi avrai una mano dalla Luna in Toro per completare le questioni finanziarie. Goditi Venere nel tuo cielo per altri due giorni. Si consiglia di fuggire al mare.

Aggiornamento ore 08.00

Oroscopo 26 luglio Branko: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 26 luglio Branko: Leone

Oggi sei irritabile ma non dirlo a nessuno. Giornata con possibili discussioni, magari al lavoro o a casa. Nel primo caso, non è necessario alzare la voce, ma nel secondo caso non è così. Anche la salute sembra essere colpita.

Oroscopo 26 luglio Branko: Vergine

Sei una vera meraviglia negli affari. Qualsiasi iniziativa produrrà risultati. Attenzione alle spese legali. Rilassati e pensa all’amore.

Oroscopo 26 luglio Branko: Bilancia

Aspetta domenica sera quando Venere lascia il Cancro per unirsi a Leone. La buona notizia arriva, soprattutto per gli innamorati. Possibili problemi con denti o ossa a causa di Mercurio instabile. Non è il giorno giusto per investire.

Oroscopo 26 luglio Branko: Scorpione

Le persone intorno a te non ti conoscono abbastanza bene. Oggi ti senti bene, la tua estate continua alla grande.

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 26 luglio Branko: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 26 luglio Branko: Sagittario

Sotto osservazione la salute. Almeno nel campo pratico le cose stanno andando bene. La fortuna arriverà presto. In relazione al 15 agosto, devi assolutamente sposarti, trovare un partner, creare una casa o avere figli.

Oroscopo 26 luglio Branko: Capricorno

Hai un traffico planetario che ti conduce. Le persone di età compresa tra 30 e 40 anni ricevono buone notizie, mentre le persone anziane si sentono giovani. Il tuo è un segno pionieristico e un imprenditore dalla nascita. Presto nuovi affari!

Oroscopo 26 luglio Branko: Acquario

Aspettati di combattere, le cose si complicano. Evitare rischi non necessari. Ad agosto ti aspetta un grande momento.

Oroscopo 26 luglio Branko: Pesci

È il giorno giusto per fare cercare l’amore: ti rivelerai prima di domani. Prendere iniziative commerciali o alcune iniziative professionali è utile fino a Ferragosto, ma i primi problemi appariranno dal 18 agosto.

Aggiornamento ore 13.00