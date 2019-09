Oroscopo Branko 27 settembre 2019: i consigli di oggi

Tenete a bada la vostra impazienza! Possibile che non abbiate imparato a restare un po’ fermi e in silenzio quando non ci sono Lune indicate per affari o contestazioni nel lavoro? Dopo mesi di Giove in opposizione, per non parlare dei tre anni con Saturno in Sagittario. Eppure siete qui, Gemelli vince sempre e comunque! Rimandate ciò che conta per voi e per la famiglia a domani. Se c’è un disturbo persistente nella salute, controllo medico.