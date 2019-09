Oroscopo Branko 3 settembre 2019: la giornata segno per segno

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 3 settembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 2 settembre.

Oroscopo 3 settembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 3 settembre Branko: Ariete

Ogni passaggio della Luna in Scorpione, segno che più incide sul vostro mondo interiore, provoca tempeste, risveglia istinti e la voglia marziana di provocare gli altri con azioni clamorose. Certo pensate di costruire qualcosa di magnifico nel lavoro e affari finanziari, ce la farete per Luna ogni giorno più bella e per l’efficace presenza di due congiunzioni in Vergine (lavoro).

Oroscopo 3 settembre Branko: Toro

Due giorni di Luna in opposizione, irrequieta. Agisce sul sistema nervoso, qualche impedimento nell’eloquio quando siete agitati. Cercate di calmarvi, sono in arrivo novità molto positive e ora potete scegliere il raggio d’azione nel settore che vi interessa o presenta urgenze. Soldi, lavoro, famiglia, amore? Gli astri sentono i vostri respiri, per prima la bella Venere che seduce Marte.

Oroscopo 3 settembre Branko: Gemelli

Dovete pazientare qualche giorno prima di risolvere le questioni improvvisamente bloccate. Non è tutta colpa vostra, ma ora siete i primi a pagare. Ricordiamo che il vostro è il segno del Paese. C’è una novità, Luna in Scorpione aumenta l’attività mentale, l’intuito, avrete possibilità di discutere, di alzare la voce. Imperdonabile come trascurate il vostro amore e la famiglia.

Oroscopo 3 settembre Branko: Cancro

Quando la vostra Luna è con voi, nessuno vi ferma. Ieri vi ha creato situazioni di forte tensione e imbarazzanti, oggi invece inizia a splendere nel punto più alto del vostro cielo, Scorpione. Indice di un amore immenso! Passionalità, cioè il lato fisico del rapporto, viene gestito da Venere e Marte. I due amanti sono uno accanto all’altraSì a nuovi incontri! Creatività professionale sorprendente.

Oroscopo 3 settembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 settembre Branko: Leone

Marte è una forza per il lavoro, per la ricchezza finanziaria e immobiliare, ma attenti a depositi e prelievi, Urano dice che ci saranno controlli, oltre le tasse. Perfetta situazione nel vostro ambiente, vi trovate a vostro agio in mezzo alle discussioni, vi danno modo di mostrare la vostra superiorità. Vincerete, ma non dimenticate, uomini, che una donna, Venere, aspetta un piccolo piacere da voi.

Oroscopo 3 settembre Branko: Vergine

Siete come un campionario di cose belle e preziose che i commessi viaggiatori portano in giro e propongono, avete tanto da offrire! Dopo il novilunio di venerdì, Luna transita oggi e domani in Scorpione, manda un energico influsso ai vostri pianeti uno accanto all’altro. Attenti, fin troppa carne al fuoco, selezionate. Mercurio si congiunge al Sole, affari; saldate i debiti.

Oroscopo 3 settembre Branko: Bilancia

Nuove strategie, piani di lavoro, ma pure le buone iniziative della stagione passata devono essere rinfrescate, manca sempre qualche dettaglio. I ritocchi si fanno ora per non doverli fare in inverno, quando avrete un aspetto faticoso, Giove e Saturno in Capricorno. Il pianeta delle occasioni felici è ora in sintonia, il suo favore (amore, soldi, eredità) sarà più evidente dopo il 14. Forse nuovi amori.

Oroscopo 3 settembre Branko: Scorpione

Gli altri segni dovrebbero temere gli effetti di Luna in Scorpione, è brusca nei modi e non fa nulla per sembrare più simpatica. Ma per voi è un’altra storia, questo passaggio è provvidenziale, arrivato dopo settimane di un’estate scarsa di soddisfazioni, apre in due giorni una mostra campionaria come quella di Bologna: si può vendere tutto, comprare, scambiare. Amore da favola.

Oroscopo 3 settembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 settembre Branko: Sagittario

Non per fare filosofia a buon mercato, ma nella professione non si arriva mai. Anche se tutto funziona bene, il successo è stabile e cresce, c’è sempre qualcuno che avanza contro di te. Ma la concorrenza c’è sempre stata, ciò che manda in bestia sono le persone impreparate, guitti, dilettanti, che pensano di superare voi, figli di Giove! Aspettate, giovedì e venerdì sarete al centro della scena.

Oroscopo 3 settembre Branko: Capricorno

Chi scrive vorrebbe essere adottato da un Capricorno. Questo, gentili figli di Saturno, per dirvi quanto ci piace questo cielo che si riflette da Toro, Vergine, Pesci e Scorpione sulla vostra vita. Ma la vostra vita è qui, adesso! Il vostro amore è qui! Successo e guadagno, sono qui! Solo nella salute avete qualcosa di cui lamentarvi (Gemelli che la influenza è tempestato). Luna di miele bis sabato.

Oroscopo 3 settembre Branko: Acquario

Un crescente materialismo che mal si coniuga con Nettuno pianeta di sogni e ideali, ma non è lui il problema, dal vostro ingegno spuntano progetti e iniziative che vi fanno guadagnare. Il problema può sembrare Urano, oggi opposto alla Luna scorpionica, in casa e nell’ambiente di lavoro vi combineranno qualcosa. Ma avete forza di decisione, senso politico, attitudine al comando, vanità.

Oroscopo 3 settembre Branko: Pesci

Mercurio congiunto a Sole in Vergine, opposizione che sviluppa tensione nelle collaborazioni e associazioni, nell’ambiente professionale. Per curiosità, questi pericoli non esistono in posti nuovi? Esprimete le opinioni con energia, non ascoltate e questo irrita la gente. E’ prematuro per risolvere i problemi, ma una fortuna arriva improvvisa, Luna andrà in profondità, anche del vostro amore.

