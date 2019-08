Oroscopo Branko 30 agosto 2019: previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 30 agosto 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 29 agosto.

Oroscopo 30 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 30 agosto Branko: Ariete

Il mese delle grandi vacanze si conclude con una geometria interessante per lavoro, professione, affari e studio. Tutto è stimolato e protetto dall’eccezionale Luna nuova in Vergine, segno che governa pure la salute, quindi eventuali cure mediche possono avere effetti immediati, ma il novilunio è indicato soprattutto per dare il via a iniziative che nascono al momento. Il Sole chiama all’azione e propone un immediato balzo in avanti di richieste e aspettative. Ora è possibile ottenere aumenti, guadagni supplementari, nuove soluzioni legali, ma dovete seguire i consigli di esperti.

Oroscopo 30 agosto Branko: Toro

L’oroscopo generale non annuncia un week end tranquillo, ma le vostre stelle sono tutte ottime! Ora Urano in Toro darà da pensare agli altri ma non a voi che vivete il momento meglio illuminato della settimana, mese, stagione, anno Iniziamo appunto da Urano, pianeta del rinnovamento generale, oggi stimolato da un ottimo Sole in Vergine, dove si forma Luna nuova e dove tre pianeti uniti lavorano con un solo scopo: farvi felici. I soldi crescono, Marte e Venere, Saturno e Plutone generano passioni travolgenti, brividi di piacere nelle coppie di lunga data

Oroscopo 30 agosto Branko: Gemelli

Non sono le stelle giuste per dare il via a iniziative importanti, imprese o associazioni da cui vi aspettate molto. Prima o poi la situazione astrale che si è creata in Vergine, dove nasce Luna nuova insieme ad altri tre pianeti, Mercurio in testa, potrebbe far uscire allo scoperto le fragilità presenti, cercate di rimandare, prendete tempo. Pure l’intelligente Gemelli ha bisogno di tempo per riflettere, potete delegare il coniuge o persona di fiducia a trattare per voi. Stress, cautela alla guida e con il cibo. Nella giungla dei transiti l’amore riesce a trovare la sua strada appassionata.

Oroscopo 30 agosto Branko: Cancro

I grandi progetti che avete in mente da tempo, sentimentali e professionali, si stanno concretizzando sotto Luna nuova in Vergine, arrivata al momento giusto. La fase nasce dopo mezzogiorno ma sin dalle prime ore il gallo della fortuna comincia a cantare nel pollaio dove però ci sono troppi polli, cercate di uscirne fuori e iniziare qualcosa di nuovo, vostro. L’unico settore che presenta incertezza e doppie verità sono le collaborazioni di vecchia data. Bene i contatti che nascono sotto Urano e Sole, provocano una scossa elettrica. Passionalità. Più facile parlare d’amore e trovare un amore.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 30 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 agosto Branko: Leone

Al Lido inizia la corsa al Leone d’oro, voi iniziate (volendo) una nuova corsa al successo finanziario e professionale, oggi stesso proprio nell’orario che vi è congeniale, mezzogiorno, si presenta Luna nuova nel campo del patrimonio personale. Prestigio assicurato da Giove, ma dovete fare una severa selezione delle cose da fare, persone da vedere, perché la sola ombra nel vostro cielo astrale si espande nel segno che governa il rapporto con l’ambiente professionale, incognita che evidenzia Urano in Toro. Proprio con questo segno nascono le unioni più solide, sicure, oneste!

Oroscopo 30 agosto Branko: Vergine

Se siete soli e liberi da impegni familiari o coniugali il cielo è quello che aspettate da tutta l’estate, magnifico per trovare l’amore che sappia darvi le sensazioni che cercate. Il finale di agosto, inizio settembre (vostro mese zodiacale) presenta influssi bellissimi pure per i coniugi, i rapporti familiari, apre un portone ad amicizie vecchie e nuove. La vita torna a fiorire con Luna nuova nel segno alle 12 e 37, fortunata per finanze e lavoro, viaggi e investimenti, grazie alla contemporanea protezione di Sole-Urano, Marte e Saturno, Venere e Mercurio. Momento imperdibile, avete proprio tutto.

Oroscopo 30 agosto Branko: Bilancia

Non avete stelle contro, ma transiti un po’ anonimi, spenti, non sentite la forza del Sole, in Vergine, ma il suo raggio arriva ed è positivo per famiglia o successo, si tratta di aspettare una scossa che possa smuovere questa situazione. Luna nuova si forma alle spalle, può provocare strane situazioni interiori e incidere sulla salute, rilassatevi nei luoghi giusti per voi. Persone ostili agiscono nella penombra di Marte, dove sono Venere e Mercurio, intoppi da niente ma da non sottovalutare. Un grande pianeta vi sostiene nelle trasformazioni e settore denaro, Giove, pure in amore. Domenica.

Oroscopo 30 agosto Branko: Scorpione

Che bella partita fra le stelle, tutte rivolte al vostro segno! La fantasia e l’ingegno non vi mancano, avete il vigoroso appoggio di Marte, lanciatevi verso nuovi traguardi professionali, nuove società e collaborazioni. Saturno, grande maestro di vita, è interessato ai rapporti con le persone vicine e cerca di cambiarli in modo che tutto diventi più nuovo, moderno, intorno a voi. Urano pretende un rapido adattamento alla vita attuale, Luna nuova in Vergine fa il miracolo: perfetta riuscita in affari. Momento buono per impostare il futuro. Dove è l’amore? Ma qui, tra le vostre braccia, splendido!

Aggiornamento ore 11.00

Oroscopo 30 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 agosto Branko: Sagittario

Tra una settimana esatta avrete nel segno il primo quarto, fase lunare molto diversa dall’odierna Luna nuova in Vergine, che giudica con severità il vostro lavoro, azioni, rapporti. Non vuol dire che sarete bocciati, Luna e altri pianeti in Vergine chiedono solo una nuova o diversa impostazione delle iniziative professionali e finanziarie, perché non avrete sempre Giove nel segno. Il vostro grande pianeta vi difende oggi da ben 6 influssi contrari, normale sentirsi spossati e nervosi. Delicati i rapporti con superiori, autorità. Dedicatevi a voi, famiglia, figli, amici, amore

Oroscopo 30 agosto Branko: Capricorno

Eccezionale. Segno che occupa nell’oroscopo generale il settore del grande successo non potete pretendere di avere ogni giorno una rivincita, ma oggi sì, cercate il massimo! Il vostro cielo astrale è superiore, il trigono tra Sole e Urano è una forza per chi cerca nuove vie di espressione e guadagno, Saturno con Luna nuova in Vergine protegge e aumenta le proprietà. Per i tanti giovani Capricorno che cercano la loro strada in amore e nel lavoro è in arrivo la più bella occasione dell’estate. Nuovi appassionati amori (il coniuge potrebbe avere qualche problema personale, sostenetelo sempre).

Oroscopo 30 agosto Branko: Acquario

Inizia l’estate. Potrebbe sembrare una provocazione e, invece, per molti di voi è così, questo venerdì 30 è il primo giorno di quiete astrale. Per modo di dire visto che c’è Urano in Toro che può in sempre provocare lampi e tuoni, ma gli altri pianeti offrono una difesa fortissima, per prima Luna nuova in Vergine che guida il vostro istinto nella direzione giusta e le persone giuste per voi. Nel lavoro, professione, sembra sia passato un uragano, giocate sul fattore sorpresa e coprite le vostre carte. Tra pochi giorni, poi, i pianeti ora in Vergine saranno in Bilancia: soddisfazioni e amore!

Oroscopo 30 agosto Branko: Pesci

Faticosa conclusione d’agosto, influssi molto diversi hanno dato il via al mese delle grandi vacanze, che si congeda da voi con Luna nuova in Vergine, opposizione perfetta insieme a Sole, Mercurio, Marte e Venere. Esperienza astrale strana per voi anche se siete abituati alle tempeste del mare, il mare della vita, però ora dovete attendere l’onda giusta prima di far partire le nuove iniziative, i cambiamenti importanti. Situazione stressante pure per il fisico, coltivate lo spirito e trascorrete questi giorni con persone non hanno a che fare con il lavoro, gli affari. Settembre apre con amore.

Aggiornamento ore 13.00