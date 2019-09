Oroscopo Branko 4 settembre 2019: cosa dicono le stelle

L’oroscopo di Branko ritorna con le previsioni dell’astrologo per il 5 settembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci, rispetto all’oroscopo di Branko del 4 settembre.

Oroscopo 5 settembre Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 5 settembre Branko: Ariete

Cosa vi manca per avere un grande amore, un matrimonio felice, figli? Secondo le stelle di questi giorni, nulla. La prima a portarvi verso il successo, pure in affari, lavoro, è Luna ora in Sagittario, dove inizia a crescere fino al fortunato primo quarto di domani. Sopportate un po’di noia ambientale e di fatica, Marte, validissimo in campo pratico-finanziario-salute, porterà frutti del lavoro svolto.

Oroscopo 5 settembre Branko: Toro

Siete già in un’altra situazione astrale, tutta a vostro favore, per l’uscita di Luna da Scorpione e così il vostro creativo e ricco Urano, non disturbato da interferenze, riceve solo appoggi e favori. Il primo aspetto che può farvi uscire da qualche crisi professionale e finanziaria è tra Mercurio e Saturno, nei due segni di terra, custodi anche della vostra felicità in amore. Cedete alla passione.

Oroscopo 5 settembre Branko: Gemelli

Dicono che la crisi non c’è più, lasciateli dire. Sapete bene che ci sono tante cose da mettere a posto, specie per quel che riguarda le collaborazioni. Quelle di cui vi occupate sono fuori dalla valutazione razionale di Mercurio in Vergine, che nel vostro caso, però, è più severo con la vostra famiglia. Una questione legale quasi dimenticata ritorna d’attualità (Luna).

Oroscopo 5 settembre Branko: Cancro

La magnifica situazione nel campo vita pratica che si è aperta con Mercurio in Vergine prosegue oggi con Luna in Sagittario, segno che influenza il vostro lavoro. E’ una Luna crescente, domani diventa primo quarto congiunta a Giove, potreste ottenere l’approvazione di persone importanti, autorità. Saturno può stancarvi, organizzate gli impegni. Se ci sono segnali fisici, controllo medico.

Oroscopo 5 settembre Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 5 settembre Branko: Leone

Giunge sempre gradita Luna in Sagittario, segno della vostra fortuna, mai più benvenuta di oggi. E’ in fase crescente, congiunta al potente Giove, la vostra estate si concluderà con una grande soddisfazione personale. Da questi risultati arrivano benefici materiali, prestigio professionale, proposte, la vostra ascesa non ha seri ostacoli. E’ richiesto più impegno in amore, famiglia. Felicità.

Oroscopo 5 settembre Branko: Vergine

Quest’anno il Sole resterà due giorni in più nel segno, l’autunno inizia il 23, avrete due possibilità in più per agguantare il successo che state cercando oggi stesso. Più difficile del previsto, ma solo sul piano organizzativo, causa Luna che si congiunge a Giove in un punto molto delicato del cielo, famiglia e dintorni. Attenti pure alla salute!

Oroscopo 5 settembre Branko: Bilancia

Non va male. Niente di eccezionale, per ora, ma si comprende la vostra insoddisfazione in certe situazioni professionali: le decisioni sono prese da altri, sentite la mancanza di potere decisionale. Un po’ è anche colpa vostra, nei mesi passati molti di voi si sono adagiati sul successo ottenuto, perdendo il gusto della lotta. Oggi Luna generosa, ricca, ottimista, mondana, potete fare l’amore.

Oroscopo 5 settembre Branko: Scorpione

Presentatevi, fatevi conoscere nella vostra verità. E’ un suggerimento più volte riportato dal nostro oroscopo, che ripetiamo perché tanti di voi sono ancora troppo legati a situazioni che non tornano, non si ripetono più. In soli tre anni la vostra vita è cambiata, dovete perciò cercare persone che vi possano comprendere e apprezzare come siete oggi. Fatevi vedere da vicino non siete niente male.

Oroscopo 5 settembre Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 5 settembre Branko: Sagittario

Avete perduto più di un punto nel lavoro, anche se la cosa non appare ancora nel vostro inventario, ma ve lo diciamo noi con cinque pianeti contro è certo che è nato qualcosa di non richiesto da voi. Però siete gente fortunata, al momento giusto, quando pensate di perdere l’equilibrio, di ruzzolare nel burrone di Nettuno si presenta una Luna che in un baleno migliora tutto! Incontri del destino.

Oroscopo 5 settembre Branko: Capricorno

Partiamo subito con il trigono che vi permette di fare un immediato balzo in avanti nel lavoro, carriera, affari. Si tratta di Mercurio in Vergine, che forma trigono con Saturno in Capricorno, per voi significa la presentazione di un affare finanziario che potrà dare una rendita negli anni a venire. Se andiamo sull’immediato l’aspetto è perfetto per le proprietà. Oggi Luna fin troppo ottimista.

Oroscopo 5 settembre Branko: Acquario

Passata Luna in Sagittario, sin dal primo mattino ritroverete spirito creativo, voglia di fare qualcosa di straordinario nel lavoro, desiderio di vedere amici cari, frequentare nuove persone, la vostra insaziabile sete di conoscenza. Come i campioni di calcio, siete sempre sul mercato, molto richiesti. Il nascente primo quarto congiunto a Giove settore dei grandi incontri può far scoppiare un amore!

Oroscopo 5 settembre Branko: Pesci

Il vostro cielo è cambiato col passaggio dei corpi celesti in Vergine per due conflitti, con Nettuno e Giove. Oggi il disturbo raggiunge l’acme per Luna primo quarto congiunta a Giove in Sagittario. La riuscita dipende da azioni, situazioni, personali, ma tenete conto della salute, facile un esaurimento nervoso. Novità certe, non volute forse, in campo professionale. Niente passi azzardati. Vigilate.

