Oroscopo Branko 6 agosto 2019: i consigli dell’astrologo

L’oroscopo di Branko ritorna. Ecco le previsioni dell’astrologo per il 6 agosto: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci.

Oroscopo 6 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 6 agosto Branko: Ariete

Venere e Marte arrivano insieme nel punto più caldo del vostro cielo, riportano affetto ed entusiasmo anche nei legami di vecchia data, ma davvero eccezionali sono i nuovi amori, specie se si presentano nei giorni, e notti, di mercoledì 7 e l’8. È il Primo quarto di Luna in Scorpione, il segno più sensuale, che propizia incontri memorabili. Non solo passioni, anche gravidanze a sorpresa grazie a Giove. Rimandate noiose questioni pratiche-economiche a data da stabilire, fate passare Mercurio indisponente in Cancro.

Oroscopo 6 agosto Branko: Toro

I rapporti coniugali, con i figli, in famiglia, sono risolvibili dopo Ferragosto. L’influsso ostile di Venere lo sentite forte, ma certo non vi nega amore. Tante volte sono proprie le quadrature astrali (aspetti negativi) ad avere effetti sorprendenti. Esempio: il Primo quarto che si forma in Scorpione, tra mercoledì 7 e I’ 8, risulta provocatorio per il matrimonio, ma è in grado di provocare una nuova sconvolgente storia d’amore. Urano nel segno è in aspetto vivo con Mercurio in Cancro, i soldi non mancano. Blanda attività fisica, Marte è pesante.

Oroscopo 6 agosto Branko: Gemelli

Agosto inizia alla grande, soltanto qualche Luna contro vi renderà di cattivo umore, ma non può compromettere il corso del successo. Giove non rende facili le collaborazioni, con i soci, ma se voi agite da lunedì 5 all’8, sotto il Primo quarto di Luna scorpionico, riuscite alla grande! Non è cosa da tutti, in questo periodo di grandi vacanze, avere anche parecchi denari, come sta capitando adesso a voi. Dovete festeggiare con la moglie o con il marito, soprattutto dovete andare alla ricerca di un amore. QueH’amore che è predestinato proprio a voi.

Oroscopo 6 agosto Branko: Cancro

La Luna può far miracoli. Nasce punto della vostra fortuna, nel segno dello Scorpione, mercoledì 7, al tramonto: fate in modo di ammirarla al mare. Bellissima anche la Luna del 3 e 4, in questo caso utile per la famiglia, i figli, eventuali lavori in casa. Questa è un’estate dolcissima, anche per i coniugi senza figli, sono felici l’uno con l’altra, si completano, si amano, non tutti dobbiamo avere eredi. Però siamo aperti alle amicizie con i giovani.

Oroscopo 6 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 6 agosto Branko: Leone

Un grande cielo, con qualche ombra, che non guasta, però, perché vi riporta sulla Terra. Parliamo della Luna Primo Quarto in Scorpione, mercoledì 7, benaugurante per la famiglia, ma che fa vedere anche le cose che non vanno e questo vi fa subito arrabbiare. Ma parliamo d’amore, visto che nel campo del successo siete sempre i primi: rapporti di straordinaria felicità sono previsti da Venere, Marte, Giove. Sposatevi subito, sarete felici! Le tante emozioni possono disturbare la salute.

Oroscopo 6 agosto Branko: Vergine

Poca soddisfazione per come stanno procedendo le cose e avete ragione, non c’è niente di tanto eclatante, ma dò significa che le stelle si stanno organizzando per le prossime congiunzioni più favorevoli. Dal lago del Cancro il vostro Mercurio vi guida verso le persone giuste; sarete sorpresi nello scoprire quante persone gentili sono interessate a voi, al vostro lavoro. Rendetevi disponibili a eventuali corteggiamenti.

Oroscopo 6 agosto Branko: Bilancia

Non deludete una grandiosa Venere che vi osserva e protegge dal Leone, insieme con Marte: dedicatevi all’amore. Nascono amori che conducono direttamente in una stanza d’albergo, se si sviluppano durante le vacanze al mare. Giove può fare di più: sposarvi subito. Saturno serve per sistemare un vecchio legame finito… Quello che succede questo agosto inciderà sulla vostra vita per un anno intero! Tenetelo presente nella professione.

Oroscopo 6 agosto Branko: Scorpione

Separarsi un po farebbe tanto bene a chi è sposato. Quanto dovrebbe durare questo distacco? Fino al giorno 18 agosto. La previsione segue scrupolosamente gli influssi di Venere e Marte, entrambi in Leone, posizione che diventa, invece, come un fulmine a ciel sereno per i nativi soli, di ogni età. Tra mercoledì 7 e l’8 nasce nel segno il primo Quarto di Luna, fase dolce anche per rapporti esistenti, si trova uriintesa anche tra coniugi.

Oroscopo 6 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 6 agosto Branko: Sagittario

Tante occasioni molto calde in amore per i nativi dell’età di Giove, sopra i 50: il vostro pianeta della fortuna è adesso in azione continua, anche nei giorni di Luna negativa, sabato 3 e il 4. Organizzate un weekend molto rilassante, dovete riprendere le forze per la grande settimana che apre il 5. Un cielo mai visto: Sole, Mercurio, Venere e Marte. Quando succede, bisogna sfruttare la fortuna! Non lamentatevi per i successi mancati.

Oroscopo 6 agosto Branko: Capricorno

Ah, l’amore: il cielo è a vostro favore. Contro è rimasto solo un debole Mercurio, che riesce però a innervosire la donna quando si scontra con la Luna lunedì 5 e il 6. Lieve calo nella salute: evitate esposizioni al Sole, anche se il mare resta l’ambiente da preferire. Improvvisa come una fata in una notte magica appare la Luna primo quarto la notte di mercoledì 7 magnifica per dare vita a un legame d’amore, decidere il matrimonio, programmare un figlio. Tanti di voi si innamoreranno.

Oroscopo 6 agosto Branko: Acquario

Momento favorevole per la vostra attività. La fase nasce nel segno che esercita uno stimolante effetto per il vostro successo e visto che c’è anche Mercurio ancora positivo, iniziate a muovervi sin dal 3. Sarebbe auspicabile concludere una transazione, firmare un’intesa tra il 5 e il 6 e poi andare in vacanza da qualche parte. Per come si presenta il vostro cielo bombardato dalle luci del Leone, sembra Las Vegas! E in una città dove tutto è un azzardo niente può essere previsto, ma la vostra felicità sì.

Oroscopo 6 agosto Branko: Pesci

A volte incontri una persona e la tua vita cambia radicalmente e per sempre. Così sono gli amori che nascono sotto certe Lune: voi l’avete bellissima la notte di mercoledì 7 e l’8, Primo quarto in Scorpione. Quella fase ha una speciale attenzione anche per i vostri affari finanziari e per il lavoro, settori che sono da tempo sotto la costante protezione di stelle speciali, ma ora avete la possibilità di raggiungere l’obiettivo più prestigioso, proprio quello che gli altri vi sconsigliano. Fate di testa vostra.

