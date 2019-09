Oroscopo Branko 6 settembre 2019: cosa dicono le stelle

Fino a Luna piena in Pesci, sabato, la situazione è bella per l’amore, costruttiva per lavoro e carriera, sorprendente per le occasioni che porta in affari. Luna, terzo giorno nel segno, è congiunta a Plutone, ottimo influsso per chi volesse cambiare la situazione personale, queste stelle chiedono il coraggio di osare. Concentratevi non su ciò Saturno ha demolito, ma su ciò che vi aiuta a costruire.