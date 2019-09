Oroscopo Branko 6 settembre 2019: cosa dicono le stelle

Di voi si dice che siete precisi e ordinati, prudenti e pragmatici, per non parlare della famosa diplomazia, dicono anche che non fate mai il passo più lungo della gamba. E in questa stagione così scarsamente produttiva per il sociale è meglio non precedere troppo gli eventi, ma attendere che la situazione si calmi. Il fatto è che non potete contare su protezioni che servirebbero ora per dare una svolta alla carriera. Saturno è contro, Sole si trova alle spalle insieme ad altri pianeti, si capisce che non ci sono stelle giuste per dare corpo alle vostre ambizioniMa questa Luna e Giove aiutano.