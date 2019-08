Oroscopo Branko 7 agosto: le previsioni in base alle stelle

L’oroscopo di Branko ritorna. Ecco le previsioni dell’astrologo per il 7 agosto: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci.

Oroscopo 7 agosto Branko: Ariete

Un altro primato per i segni di fuoco, Sole in Leone, esercita un diretto aspetto con Giove in Sagittario, simboli di bella vita. Questo aspetto conserva in sé la fortuna di cui gode da sempre, uno dei più ambiti, con quello di Venere e Marte, guarda caso pure loro presenti nel vostro cielo. Tutto nella cornice argentata di Luna in Scorpione, segno che vi somiglia, conquisterete anche in affari.

Oroscopo 7 agosto Branko: Toro

Un momento di tensione per Luna in fase di primo quarto, Scorpione, che provoca i rapporti stretti, privati e professionali. Avete le vostre ragioni per essere agitati, arrabbiati, ma una vostra azione impulsiva non migliora le cose. Spesso gli eventi che nascono in Scorpione provocano discussioni legali, probabili con questo Giove (beni comuni). Nel week end una stella per voi.

Oroscopo 7 agosto Branko: Gemelli

Quando Giove è opposto, come ora che si esalta in Sagittario, non bisogna sottovalutarlo perché colpisce a tradimento, Non permettete agli altri, collaboratori o persone vicine, di premere sul vostro fegato, già stressato. Ma Luna è bella pure oggi, gli altri pianeti formidabili, il terzetto in Leone è un cantico d’amore, il primo quarto fortuna finanziaria, nasce nel campo del lavoro.

Oroscopo 7 agosto Branko: Cancro

Primo quarto, la fase più bella per l’amore, nasce in Scorpione oggi e domani, nel punto più alto del vostro cielo, vi porta fortuna. Pure gli aspetti che arrivano dai segni di fuoco, che disturbano altri segni, nel vostro caso accendono un nuova ed esaltante lotta per il successo. Ma se avete deciso per la vacanza, cercate di stare in contatto con il mondo lavorativo e degli affari. Un nuovo amore?

Oroscopo 7 agosto Branko: Leone

Una partita straordinaria, i pianeti giocano in casa, nel segno avete tre forze cosmiche, in più Sole e Giove sono in trigono perfetto sin dalle prime ore del giorno. All’apertura degli sportelli bancari, dovete essere già lì, o andare in cerca di nuove opportunità, case, associazioni, potete pure avviare cause che vincerete. Solo Luna potrebbe trattenervi in casa, creare intoppi, ma l’amore trionferà.

Oroscopo 7 agosto Branko: Vergine

State entrando in un bel giro astrale con primo quarto in Scorpione, segno che ha positiva influenza sulle vostre decisioni, specie se effetto dell’intuito, professionale o finanziario. Questa Luna aiuta i contatti con le persone vicine, non crea ostacoli a traguardi sensuali come un nuovo incontro. Chi è solo può trovare un bel flirt. Il coniuge si mostra languido, cercate di ottenere qualcosa di concreto.

Oroscopo 7 agosto Branko: Bilancia

Venere e Marte sono in Leone, abbracciati come due sovrani e vi circondano di una corte di nuove conoscenze. Intanto le nuove persone rendono più vivace la vacanza ma tra loro ci sarà qualcuno che troverà un posto nel futuro, magari per professione, affari, se non amore. Tuttavia è l’amore che deve essere il primo pensiero, cautela nel lavoro, Mercurio instabile, aspettate che sia in Leone.

Oroscopo 7 agosto Branko: Scorpione

Quando Luna cambia fase nel segno di nascita (quattro volte in un anno), la vita personale richiede la precedenza rispetto a questioni esterne. Fase primo quarto, che si forma in Scorpione sta sera, è influsso così benaugurante che vi può portare facilitazioni pure in campo professionale-finanziario, o quanto meno è indicato per avviare trattative e nuove iniziative. Innamoramento fulminante.

Oroscopo 7 agosto Branko: Sagittario

Vivete il momento astrale più bello dell’anno, le stelle stanno organizzando un Ferragosto da sogno, tutte dirette al settore dell’amore, dei figli, il lontano. Corrispondono alle più segrete aspirazioni. Splendidi viaggi lontani, che vi arricchiscono e consentono di programmare il futuro in modo inaspettato. Se il progetto finanziario è ambizioso, consigliamo di aspettare l’11 (Mercurio-Leone).

Oroscopo 7 agosto Branko: Capricorno

Il campione delle stelle, Capricorno, vive la notte con primo quarto in Scorpione con una forza di passione e d’amore come non si vedeva da tempo. E’ un classico della fase crescente, specie se nasce nel segno giusto, provocare pure nuovi innamoramenti. Voi single che volete sistemarvi entro fine agosto, prego Luna splendida chiude il mese pure con una nuova sicurezza economica.

Oroscopo 7 agosto Branko: Acquario

Concludete gli impegni presi, non lasciate le cose a metà. Dopo Ferragosto inizia un nuovo giro di stelle più favorevole, che vi permetterà di cogliere occasioni nel lavoro e in affari. La Luna primo quarto, che si forma in Scorpione ed è affaticata e nervosa, visti gli aspetti contrastanti con altri pianeti, è un segnale che sono in arrivo nuove possibilità, successi. Siete invece grandi in amore.

Oroscopo 7 agosto Branko: Pesci

Conquiste: accelerate, se avete già individuato la persona che vi piacerebbe amare, due giorni molto caldi anche per le passioni passeggere, sorprendente lo slancio nel rapporto coniugale. Può una sola Luna creare improvvisamente una situazione quasi idilliaca? Sì, se è primo quarto in Scorpione, e nasce in agosto Va bene lavoro e affari ma non sono così importanti come l’amore.

