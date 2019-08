Oroscopo Branko 8 agosto 2019: cosa dicono le stelle

L’oroscopo di Branko ritorna. Ecco le previsioni dell’astrologo per l’8 agosto: le previsioni delle stelle, segno per segno, per questa giornata dall’Ariete ai Pesci.

Oroscopo 8 agosto Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 8 agosto Branko: Ariete

Da molto non eravate presi da un amore, che può essere anche di vecchia data ma quest’estate pare ringiovanito, rinato, siete così appassionati. Ci saranno le liete conseguenze di una passione così intensa e costante? Giove assicura di sì, lui ama conquistare e fare figli. Primo quarto in Scorpione ideale per far colpo su qualcuno che vi interessa, anche per affari.

Oroscopo 8 agosto Branko: Toro

Siete invitati alla cautela nelle decisioni importanti. Avrete in tempi brevi, subito dopo la vacanza, occasioni ghiotte per affari e questioni immobiliari, oggi Luna primo quarto in Scorpione richiama l’attenzione su rapporti stretti, fratelli, sorelle, parenti. Sembra non siano chiare divisioni dei beni in comune. Urano incontri!!!

Oroscopo 8 agosto Branko: Gemelli

Oggi cercate di essere pratici: lavoro, affari, Luna primo quarto è a favore delle nuove imprese, che contano sulla protezione eccezionale di Mercurio e Venere. Se siete in luoghi di vacanza continuate ad avere contatti professionali, nulla vi deve sorprendere. Amore, single rischiano abbagli, ma incontri al top se si cercano avventure. Coniugi insolitamente focosi.

Oroscopo 8 agosto Branko: Cancro

Siete pronti a nuove emozioni, avete dolci segreti. Godetevi fino in fondo le emozioni sotto questa falce di Luna che per voi è come un grido di felicità. L’amore, quello di sempre e quello che arriverà, è annunciato anche da Mercurio nel segno, un agente promotore delle vostre qualità amatorie. Ma vanno bene anche gli affari.

Oroscopo 8 agosto Branko: pronostici per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 8 agosto Branko: Leone

Siete il segno di fuoco, lo sanno tutti, ma ricordiamo che Venere è anche acqua, nasce dalle onde del mare. Il luogo non è precisato con esattezza, forse Sicilia, CiproConta sapere che ora transita nel vostro cielo e organizza una crociera di lusso per il vostro amore. E’ vero, oggi la Luna è critica e invadente per la famiglia, ma il lavoro che richiede renderà più bella la casa. Lussuosa, insomma.

Oroscopo 8 agosto Branko: Vergine

Concentratevi sull’amore perché il primo quarto in Scorpione vi dà la possibilità di organizzare qualcosa di speciale con il coniuge ma è soprattutto infallibile nella ricerca di una nuova compagnia. Ci vuole però un momento di perfetta intimità, stare soli a tu per tu con quel viso amato, rimasto bello come un tempo. Qualche ritocco non guasta.

Oroscopo 8 agosto Branko: Bilancia

Aumentano le spese, ve ne siete già accorti, e non è un problema per voi, avete quello che avete. La questione è un’altra: in quale direzione vanno questi soldi? Dopo breve riflessione e delusione per il comportamento di qualche persona vicina, riprenderete il vostro allegro modo di vivere e comportarvi in società. In mezzo alla gente nasce la vostra fortuna. Sera, amore!

Oroscopo 8 agosto Branko: Scorpione

Avete la bella Luna primo quarto, la fase più bella in assoluto, anche quando non dà nulla di concreto. Voi non vi accorgete, ma oggi nasce qualcosa di nuovo e avrà sviluppi visibili nel prossimo futuro, dopo Ferragosto. Abbandonatevi come sapete alla corrente del destino. Luna allontana perplessità.

Oroscopo 8 agosto Branko: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 8 agosto Branko: Sagittario

Sabato 10 è la vostra notte perché Luna sarà nel vostro segno di fuoco con Giove e con Venere e Marte in Leone. Già stasera cadrà una stella per voi. Tirate fuori i sogni non realizzati, progetti matrimoniali, desiderio di un figlio, anche eventi lieti che riguardano i vostri giovani eredi. Organizzate un Ferragosto in vista delle prossime avventure, pure senza Giove.

Oroscopo 8 agosto Branko: Capricorno

Siete un pezzo avanti. Voi iniziate benissimo la vacanza di Ferragosto, con Luna al primo quarto in Scorpione, nel settore dei grandi incontri, in grado di provocare un nuovo innamoramento. Un solo pianeta resta in aspetto semi negativo, Mercurio in Cancro, ma domenica anche lui andrà in Leone e il vostro cielo non avrà una sola nuvola. Crescerete nel privato e professione ogni giorno di più.

Oroscopo 8 agosto Branko: Acquario

Se aspettate ancora dei soldi significa che un ritardo li blocca da qualche parte e troveranno la strada per arrivare a voi. Oggi siete innervositi dal primo quarto in Scorpione, non ascoltate bene quello che vi dicono, neanche in famiglia, ma il coniuge porta argomenti interessanti e non vi rimprovera affatto. Sensualità, ma anche gelosia (Luna), stancate anche chi è pazzo di voi. Sera ok.

Oroscopo 8 agosto Branko: Pesci

Come segno d’acqua siete anche voi gratificati da questa appassionata Luna primo quarto che si è formata ieri sera in Scorpione, quindi contiene una goccia di veleno. Se dovete dire qualcosa, anche nel lavoro, non la manderete a dire, vi piace discutere in prima persona. Grandi amori per i Pesci, nelle nuove storie pretendete l’esclusiva, giustamente, ma potreste imbattervi in un farfallone.

