Oroscopo Branko 8 ottobre 2019: previsioni segno per segno

Tregua nelle discussioni per i beni in comune con coniuge, figli e parenti, soci in affari, anche se il problema non è del tutto risolto. Le attività professionali hanno bisogno di un po’ di prudenza che può tardare la realizzazione, ma i risultati futuri saranno permanenti. Giove è stimolato da una Luna felice, cresce il desiderio d’amore che in serata ritrova Venere in Scorpione, sexy e conquistatrice.