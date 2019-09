Oroscopo Branko del 19 settembre 2019: segno per segno, la giornata

I conflitti sono ben accetti se portano a dei chiarimenti. Importante è non vivere nell’incertezza o ambiguità, il positivo di Urano opposto con Luna in Toro è il colpo di spugna che cancella dalla lavagna esercizi di matematica non riusciti. Da ragazzi forse non piaceva neanche a voi, ora capite quanto è importante anche per rapporti in famiglia. Occhio a far quadrare i conti.