Oroscopo Branko del 25 settembre 2019: i consigli dell’astrologo

Luna anche oggi ottima per questioni domestiche, case e altri immobili, insomma tutte le situazioni sotto l’influenza di Giove, ancora negativo! Ma se c’è un amore che vive solo nei vostri sogni o non si è presentato ufficialmente, in ottobre sarà concreto. Un maremoto in arrivo nell’ambiente della vostra attività, ma per una volta il danno che avranno altri sarà per voi un beneficio.