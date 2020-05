Oroscopo Branko di maggio 2020: i pronostici del mese

Si riparte con un mese tutto nuovo. Finito aprile, è il momento di ripartire e in questo senso sarà un mese importantissimo, con l’avvio della fase 2 dopo il lockdown. Andiamo a vedere quindi le previsioni di Branko per maggio 2020.

Al, solito, tutte le previsioni dell’astrologo sono frutto della nostra rielaborazione delle pubblicazioni disponibili online. Dedichiamoci quindi al nuovo oroscopo del mese di maggio 2020 di Branko. Per un’altra versione, consultate anche Paolo Fox.

Branko, oroscopo maggio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko maggio 2020: Ariete

C’è così tanto che vuoi fare, così tanto che vuoi ottenere, e i cambiamenti del pianeta Urano ti spingeranno all’azione. Non dubitare mai di essere bravo come chiunque altro. Non dubitare mai di avere ciò che serve per avere successo. Ce l’hai e molto altro ancora! Oroscopo Branko maggio 2020: Toro

Nessuno sarà in grado di prevedere cosa farai in questo mese. Con il pianeta Mercurio collegato a Urano nel tuo segno probabilmente non ti conoscerai nemmeno: agirai solo quando l’impulso ti porta e ti porterà lontano. Oroscopo Branko maggio 2020: Gemelli

Più persone fanno di tutto per creare buchi nei tuoi piani, più saprai che stai facendo la cosa giusta. Non sono critici perché vogliono aiutarti ma perché non vogliono che tu abbia successo. Ma lo farai, alla grande! Oroscopo Branko maggio 2020: Cancro

Potresti dover lavorare su qualcosa di cui non ti diverti molto e in cui non credi veramente, ma farai comunque un buon lavoro perché è il tipo di persona che sei. La tua dedizione non passerà inosservata o non ricompensata.

Branko, oroscopo maggio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Branko maggio 2020: Leone

Cerca le sfide che ti mettono alla prova. Non seguire lo stesso percorso facile che tutti sembrano prendere, prendi quello che ti costringe a dare del tuo meglio sia fisicamente che mentalmente. Non devi metterti alla prova, ma lo farai. Oroscopo Branko maggio 2020: Vergine

Un’offerta che sembra troppo bella per essere vera potrebbe effettivamente essere al tuo livello, quindi non respingerla fuori mano o potresti pentirti in seguito. Potresti averne abbastanza nel tuo piatto così com’è ma puoi sempre fare spazio per un secondo aiuto. Oroscopo Branko maggio 2020: Bilancia

Non c’è dubbio che ti infastidisca che tutto ciò che suggerisci viene accolto con una raffica di critiche, ma dovresti prenderlo come un segno positivo. Significa che i tuoi rivali sono preoccupati che tu li possa eclissare, quindi ignora la loro negatività e continua a fare quello che stai facendo. Oroscopo Branko maggio 2020: Scorpione

Non devi battere i tuoi avversari in sottomissione per vincere la gara, devi solo tagliare il traguardo davanti a loro. Se dai tutto ciò che hai nei prossimi giorni, ti ritroverai molto più avanti del branco di inseguitori. Branko, oroscopo maggio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Branko maggio 2020: Sagittario

Sia nel tuo lavoro che nella tua vita privata oggi darai il 100% in ogni momento. Ti verrà anche fornito il tipo di idee innovative che significa che in realtà non dovrai spingerti così tanto in futuro. Questo è un vero risultato. Oroscopo Branko maggio 2020: Capricorno

Lavora con i cambiamenti che stanno avvenendo nella tua vita piuttosto che combatterli. L’attività cosmica nell’area più creativa significa che i vecchi modi di fare le cose devono essere lasciati indietro mentre dai nuove idee e nuovi metodi. Oroscopo Branko maggio 2020: Acquario Il momento in cui qualcuno cerca di dirti come fare le cose o, proibizione del cielo, cerca di interferire nei tuoi affari personali, è il momento in cui andrai all’attacco. Nessuno dirà ad un Acquario come gestire la propria vita.

Oroscopo Branko maggio 2020: Pesci

I piani che hai fatto qualche tempo fa stanno iniziando a ripagare e tutto prenderà il via dove maggiore sarà il tuo successo, maggiori saranno le opportunità per un successo ancora maggiore in futuro. Sei fortunato!

Aggiornamento ore 8.00