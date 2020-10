Oroscopo Branko di novembre 2020: le previsioni del mese

Eccoci giunti a novembre. Il mese comincia con tante buone speranze, resta da vedere quali segni saranno favoriti. Scopriamo allora le previsioni di Branko per novembre 2020.

Branko, oroscopo novembre per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko novembre 2020: Ariete

Non perderai la testa se rifinanzierai. Se non altro, ti salverai. La gestione del denaro ha fatto molta strada dall’imbottitura del materasso.

Oroscopo Branko novembre 2020: Toro

Assicurati che uno sconto sia ancora uno sconto perché potresti aver accumulato costi nascosti senza saperlo. Oroscopo Branko novembre 2020: Gemelli

Sei stanco di condurre una “doppia” vita. Per fortuna le ragioni per mantenere la segretezza saranno presto rese discutibili. Oroscopo Branko novembre 2020: Cancro

Un flirt sta andando da qualche parte? No, perché non ti interessa. Ma organizzalo in modo che si svolga di fronte a qualcuno su cui hai gli occhi.

Branko, oroscopo novembre per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Branko novembre 2020: Leone

Odi lasciare le cose per aria, ma forzare un impegno quando qualcuno è ambivalente sarebbe solo controproducente. Dagli spazio per risolverlo. Non ti deluderà. Oroscopo Branko novembre 2020: Vergine

Mettere in discussione la saggezza convenzionale non è facile. Il modo migliore per cambiare la mentalità è tracciare una scia che porti alla conclusione che vuoi che le persone facciano. Oroscopo Branko novembre 2020: Bilancia

Odi tormentare le persone per i soldi, ma non chiedere quando puoi aspettarti di vedere un assegno. Chiedi quando puoi passare a prenderlo. Oroscopo Branko novembre 2020: Scorpione

Il problema non sono i tempi di magra, è una cosa troppo buona. Detto questo: come sta il tuo girovita? Branko, oroscopo novembre per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Branko novembre 2020: Sagittario

Devi mettere da parte le vecchie convinzioni prima di poter intraprendere un nuovo percorso di vita, ma non preoccuparti. Le tue convinzioni non si preoccuperanno. Oroscopo Branko novembre 2020: Capricorno

Un critico diventa tutto stizzito e gonfio e cerca di far saltare la tua casa. Quindi lascialo. Il tuo caso è costruito su solide basi. Oroscopo Branko novembre 2020: Acquario Stacchi la spina o continui la farsa? Sei un Acquario, quindi la verità viene sempre prima. Inserire la presa. Respirerai molto più facilmente.

Oroscopo Branko novembre 2020: Pesci

Le opportunità si materializzano come un buffet a volontà. Ma non caricare il primo round perché puoi sempre tornare indietro per averne di più.

